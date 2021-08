Habían desaparecido cuando iban a repartir juguetes: están sanos y salvos

Se trata de Alicia Magdalena Ocampo, de 40 años; su hijo Juan Ignacio Gallardo, de 18 años; Hugo Trejo y Adolfo Pignon, quienes se movilizaban en dos camionetas, una Ford Ranger y una Toyota, por la agreste geografía del sur provincial y tenían planeado regresar a Bariloche el domingo, algo que se les había complicado por las adversas condiciones climáticas.

«Nos avisaron que están bien, refugiados en una estancia desde el domingo. La tormenta y la nieve los obligó a quedarse», confirmó Germán Ocampo, hermano de la cordobesa desaparecida, en declaraciones al portal Cadena 3.

El familiar destacó que gracias a las donaciones que llevaban cuentan con abrigo y comida, «uno de ellos pudo ir a un lugar hasta tener señal y avisar que están bien».

Asimismo, indicó que la patrulla que los irá a buscar aún no llegó a la estancia, el rescate se llevaría a cabo en la jornada de este martes, por lo que la familia pasará la noche de este lunes en esa estancia.

Detalles de la desaparición

El grupo se proponía repartir juguetes que fueron productos de colectas solidarias con los niños de parajes de la agreste región.

«Salieron el sábado a las 7;00 de la mañana y hasta el momento o tenemos conocimiento de donde pueden llegar a estar.

Tengo entendido que el padre del joven de 18 años, quien es uno de los que va en uno de los vehículos, mantuvo contacto hasta que el chico se quedo sin señal o se le apagó el celular cerca de las 15″, expresó Orlando Báez, titular del Servicio de Prevención de Incendios (SPLIF) de Bariloche.

El personal del SPLIF fue convocado para buscar a las personas que emprendieron el viaje solidario a partir de este domingo.

«Estamos trabajando con la Policía de Rio Negro y el cuartel de Bomberos, ahora me acercaré a la policía para intercambiar datos y ver donde vamos a seguir buscando, por ahora sobre la ruta no se encuentran», manifestó Báez al diario El Cordillerano.

Los primeros rastrillajes, uno de ellos realizado en helicóptero, no habían arrojado pistas sobre las camionetas buscadas, ni sus ocupantes.

«No encontraron nada. Ni rastros ni huellas», dijo Laura, hermana de la mujer extraviada, quien además sostuvo que un familiar de otro de los integrantes del grupo hizo dos veces el viaje de ida y vuelta pero tampoco encontró nada».

Según indicó Laura al sitio del diario Río Negro, su hermana habría tenido intención de suspender el viaje por las condiciones climáticas de intenso frío y fuertes nevadas.

«Mi sobrina me comentó que su mamá no estaba muy convencida por el clima pero que no tenía opción de no ir porque si no, los dos hombres irían solos. Una quinta persona ya se había bajado porque estaba descompuesta», señaló.

«No sabemos qué hacer ante la falta de noticias. Nos dicen que en la ruta hay muchísima nieve», agregó.

Además, contó que su hermana siempre se suma a «movidas solidarias. Integra un grupo de payamédicos y una organización que asiste a personas con problemas de consumo de alcohol».