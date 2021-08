Una madre advierte que en el hospital le provocaron una quemadura en el brazo de su hija

La madre de la niña se comunicó con Diario El Heraldo para contar los hechos que la tienen indignada y asegura que hará una denuncia oficial en cuanto se asesore legalmente. Ayer miércoles 25, a las 12 horas, le darían el alta a la niña, pero según explicó Alejandra, cuando las enfermeras sacaron el vendaje que tenía en el brazo sosteniendo la vía intravenosa se encontraron con una gran quemadura en toda la zona. Su madre lo atribuyó a que desde el pasado viernes “no le cambiaron las gasas”.



Ingresó al hospital con su hija por un absceso con infección cerca del oído y tras un tratamiento con antibióticos, el lunes 23 le realizarían una cirugía (con anestesia local) para hacerle un drenaje. “Un cirujano general se presentó el lunes, pero me explicó que él no hacía ese tipo de intervenciones, que debía realizarlo un cirujano pediatra ya que era importante tener cuidado con unos nervios que pasan cerca”, Alejandra relató con sus palabras lo que le dijeron, “a mi hija la prepararon 5 horas sin comer, ni tomar agua para una intervención que no podía realizar ese doctor, es una vergüenza”, dijo con enojo.

LA QUEMADURA

Lo que la incentivó a hacer pública su historia es que cuando el médico pediatra Dr. Humberto Bellafiore resolvió darle el alta a la pequeña hasta el martes 31 cuando la atendería el cirujano pediatra, notaron que Ema tenía una gran quemadura en el brazo. “Las enfermeras le sacaron las vendas del brazo y encontramos que tenía todo quemado, ahora hay riesgo de que se infecte, le colocaron Platsul A, le dan ibuprofeno y un antibiótico por boca”, remarcó.

“Estoy con la nena internada por la quemadura, el pediatra me pidió disculpas, pero esto no se resuelve así. Pedí dialogar con el director del hospital, pero me dijeron que no se encontraba, por eso decidimos con el papá de la nena hablar con el diario. No quiero que este tipo de cosas pasen desapercibidas, y que le pasen a otras madres”, manifestó.

DAÑO COLATERAL: SE QUEDÓ SIN TRABAJO

Alejandra dijo a El Heraldo que perdió el trabajo, “estaba en el arándano en blanco y me tuvieron que dejar afuera porque ya hace muchos días que estoy acá y soy la única que puede cuidarla, su papá trabaja en Buenos Aires. Así que cuando nos den el alta también tengo que conseguir trabajo, tengo 5 hijos en casa que son cuidados por su hermana de 16 y me necesitan. Mi hija sigue con la infección en el absceso y ahora tiene el brazo quemado porque nadie notó (o no sabían) que había que cambiar la venda», culminó su descargo.