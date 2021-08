Su novio quiso matarla a golpes: tendrá secuelas de por vida y él una pena menor

El teléfono sonó a las 04:45 de la madrugada de aquel 7 de marzo del 2021. Del otro lado, una voz dio aviso de lo que acababa de suceder: “A Mili le pegó… (insultos). Mili no está bien, vengan porque está inconsciente”. La llamada se cortó. El silencio los aturdió. Desde ese instante, la vida de

La vida de Milagros Lucente (18) cambió para siempre el 7 de marzo del 2021. Mauricio Jaime (23) la golpeó con una pala en la cabeza hasta dejarla gravemente herida en la vereda de la casa, que compartían en la localidad de La Cumbre, en la provincia de Córdoba. Se dio a la fuga. Actualmente está detenido en la cárcel de Cruz del Eje acusado por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

“Nunca me imaginé encontrarla en ese estado. Era otra persona, estaba irreconocible. Era una cosa gigante su cabeza, toda inflada. No se le veían los ojos, no se le reconocía la nariz. Nada. Estaba irreconocible”, relató con los ojos llenos de lágrimas la mamá, Mariela Mirasola, a ElDoce.tv.

“Fue el peor día de mi vida. El dolor de que te toquen un hijo es terrible, no se compara con nada. Deseás estar vos ahí, en ese lugar y no ella. Si hubiese podido cambiar mi lugar por el de ella, ni lo hubiese dudado”, expresó devastada.