Presencialidad plena: esta semana habrá “flexibilidad”, aseguró Müller

Rige desde este lunes en las escuelas entrerrianas la normativa que dispuso el regreso a la presencialidad plena a las aulas, con un esquema con protocolos que incluye una distancia de 0,90 metros en las aulas, la utilización obligatoria de barbijos, ventilación cruzada y otras medidas de cuidado.

Al respecto, el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, calificó como una “desafío” al retorno a la presencialidad plena. Al mostrarse “contento” por la aceptación a la nueva disposición, comentó que, desde el jueves a la tarde tras el anuncio, “hubo un amplio consenso” hacia la misma.

La presencialidad plena “requerirá organización y cuidado de parte de las escuelas”, indicó al destacar que desde el CGE se acompañará este arduo proceso. “No queríamos que fuera una fuente de conflicto y en ese sentido tenemos un respaldo, una necesidad y un comprender que esto es aprovechar una ventana de oportunidad que nos da la pandemia para ganar en presencialidad, intensificar los tiempos de aprendizaje de nuestros chicos en las escuelas con mucha prudencia, pero que para nosotros vale muchísimo”, argumentó.

Consultado a Müller por la situación de aquellas escuelas que se mantendrán en la bimodalidad, éste explicó: “La resolución está en vigencia, pero obviamente que a partir del jueves cuando teníamos la decisión tomada, trabajamos con los directores departamentales en tener una impronta por la que haya una flexibilidad durante toda la semana en función de la complejidad de cada escuela, sabiendo que no es lo mismo una institución de primera categoría con mucha matricula que requiere de organización y comunicación con las familias; y situaciones particulares respecto a excepciones por las que no podríamos solucionar rápidamente la alternancia de las burbujas y ahí había que buscar otros espacios alternativos”.

Para el titular del CGE, el retorno a la presencialidad plena, “es un proceso que suma a la lógica de tomar medidas reconocidas, aceptadas y consensuadas con la comunidad educativa”.

Sus declaraciones fueron en el marco de una recorrida por la escuela Nº81 “Osvaldo Magnasco” de Paraná.

Suplencias

En la oportunidad, se le consultó por la situación de una escuela de Paraná en la que hay 16 docentes que se mantuvieron la presencialidad, y que según dieron cuenta, no están garantizadas sus suplencias; por lo tanto, se torna dificultoso que esas materias se puedan dictar de modo presencial.

“Desde el Consejo se habilita la cobertura de las suplencias, lo que venimos sosteniendo desde hace varios meses. En aquellas escuelas que previo a las vacaciones tenían un horario reducido, por lo cual había docentes que podían seguir trabajando virtualmente cubriendo ese horario que no tenían de presencialidad en las escuelas. Luego del receso, eso tenía que estar solucionado en virtud de que ya no había una limitante de horario y por lo tanto los docentes no tenían otra modalidad de trabajo que no fuera la presencialidad; acompañando la tarea virtual de la burbuja que no asistía”, manifestó el funcionario de Educación al remarcar: “El Estado provincial hace el esfuerzo para garantizar la presencialidad, por eso se garantiza la cobertura de las suplencias”.

Comedores escolares

“La impronta es la de recuperar la posibilidad de que los chicos tuvieran la copa de leche en horario escolar y garantizar progresivamente el servicio de comedor en las escuelas de jornada extendida”, informó Müller.

“La complejidad está dada en las escuelas de mayor matrícula, porque al pensar al aula como una burbuja, no podemos arriesgar a que en el espacio del comedor se rompa esa impronta y ante un caso sospechoso se tenga que aislar a toda una escuela”, explicó al respecto.

Partidas de limpieza

Desde una escuela de Paraná informaron a Elonce TV que las partidas de limpieza estaban demoradas. A lo cual, el titular del CGE indicó que “las partidas de bienes de consumo están llegando a las escuelas, pero eso también que ver con la rendición a tiempo que hagan para poder recibir el refuerzo”. “Y esta semana salen a los departamentos las compras centralizadas”, acotó al respecto.

“Pero ante situaciones particulares, las escuelas conocen los canales para llegar el CGE y no habrá de parte del Consejo ninguna excusa para garantizar el material necesario para la seguridad”, prometió Müller.

“Comenzamos las clases presenciales con los grupos completos dado que las divisiones no son muy numerosas; en cada división hay entre 13 y 14 niños. Las aulas son espaciosas y se ubicó a un niño por banco para mantener el distanciamiento normado”, informó la directora de la escuela Nº81 “Osvaldo Magnasco”, Mónica Pelichero.

En esa institución educativa está habilidad la copa de leche. “Se prepara la leche, se lleva a las aulas y los docentes la distribuyen a cada niño que debe traer su tacita higienizada desde su casa”, detalló la directiva. También comentó que se reorganizaron los espacios de juego para los recreos y los ingresos de los alumnos son diferenciados.