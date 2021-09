Inspectora embarazada denunció que fue agredida en un operativo de tránsito

Una inspectora del área municipal de Tránsito manifestó que encontrándose de operativo de rutina en calle Corrientes e Hipólito Yrigoyen, en Concordia, junto a su compañero, procedieron a labrar un acta a un automóvil Peugeot 308, que estaba mal estacionado. De acuerdo a lo expuesto por la denunciante, el dueño del vehículo insultó a su compañero cuando le explicaron que en la multa se incluía la infracción por manejar con ojotas.

Según la exposición a la accedió 7Páginas, después se presentó el padre del conductor, quien también atacó a los inspectores; mientras tanto, el infractor se paraba delante del móvil municipal, manifestando que lo querían atropellar.

“En ese momento, el padre del infractor abrió la puerta del acompañante y se abalanza sobre mí para agredir a mi compañero; yo le solicito por favor que salga de encima de mí ya que me encuentro embarazada y me estaba perjudicando. Después me toma del cuello y me aprieta fuerte”, describió la mujer en la denuncia.

Seguidamente, la inspectora relató que, en el momento de ser agredida, “el infractor simultáneamente sacó las llaves del vehiculó, reteniéndolas unos minutos, y al retirarse las tiró en la vía pública, previo a propinarle golpes de puño al móvil”, acotó.