Halló dinero, buscó a la dueña y solo aceptó como regalo que le corten el pelo

Un adolescente de 14 años de edad, que además de estudiar, cursa la Academia de Cadetes de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, encontró una suma de dinero en la calle y sin dudarlo fue a su casa, le dijo a su madre y salieron a buscar a la legítima dueña.

Esta historia tiene como protagonista a Ramiro Manuel Rodríguez, un chico que cursa el tercer año en la Escuela Santa María Goretti y además cursa su segundo año en la Academia de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay.

Ramiro vive en el Barrio Cristo de los Olivos, con su madre Claudia Ojeda y Emanuel Rodríguez. Contó que fue con su hermana “a realizar una compra y en ese momento vi al lado de un auto que había tirada plata. Me acerqué y la junté. Cuando regresamos a casa, le conté a mi mamá lo que había pasado y le di el dinero, explicándole donde la había encontrado y ella me dijo que podía ser de una vecina de la zona que tiene un comercio. Fuimos y le preguntamos, pero nos dijo que no. Más tarde nos llamó y nos avisó que se había dado cuenta que le faltaba la plata y nos dijo el monto, que era justo lo que yo había encontrado y se la llevamos”.

Orgullosos del accionar de su hijo

La mamá de Ramiro dijo al portal 03442 que la vecina que había perdido la plata es una peluquera del barrio y no se había dado cuenta de lo que le había pasado. “Yo lo acompañe pare ir a devolverla, porque no se animaba solo. Averiguamos y como nadie sabía, regresamos, pero a la tarde ella nos llamó y avisó que el dinero que encontró mi hijo, se le había caído”, dijo Claudia, quien además contó que el chico no quiso una recompensa y solo aceptó como regalo que le corten el pelo.