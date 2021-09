Se contagió covid durante embarazo y conoció a su hija tras 18 días en coma

Gisela Ríos, una joven santiagueña, relató la fuerte experiencia que vivió tras infectarse de Covid-19 cursando el séptimo mes de embarazo y estando internada en coma farmacológico 18 días, transcurso en el cual, su padre perdió la vida.

La joven detalló que se contagió luego de haber estado con su padre y que fue sometida a una cesárea, estando embarazada de siete meses. Conocía a su beba semanas después y aun realiza rehabilitación por las múltiples secuelas que le dejó el virus.

«Ingresas al hospital, un 4 de agosto y te despiertas un 22 de agosto. No entiendes nada, no sabes nada, ni que te pasó, si tu hija nació o murió, nadie dice nada. Lloraba de noche muy apenas cuando comencé a estar consciente, por no saber qué pasó. Me retiraban tubos, canulas de alto flujo, me dieron vuelta. No podía respirar me acuerdo, me enteré que estuve en coma farmacológico 3 semanas, y ¡¡¡que loco!!! Yo estuve en coma, y nunca me enteré, no se siente nada. No me acuerdo ni cuando ingresé al quirófano», agregó.

Su relato continúa: «Todo el tiempo internada, preguntaba por mi papá y a la vez decía: «Ya habrá fallecido mi gordo». Siempre lo supe y tiempo después cuando me lo dijeron, no lloré ni me sorprendí. Recuerdo haberle dicho a mi papá unos meses antes que él iba a estar en el parto para recibir a su primera nieta, y me dijo «Bueno». Ese día nunca llegó y esa ocasión tampoco. Vaya a saber que fue, no dudo que me dio fuerzas mi papá y que estuvo conmigo hasta hoy y todos los días».

En su extenso mensaje, Gisela dio detalles de todos los estudios que le practicaban y el esfuerzo que hicieron los médicos para que se recupere y las múltiples terapias de rehabilitación que tiene que realizar ahora y resumió: «la vida post-Covid, con secuelas, no es fácil, pero hay que tener huevos para todos los días. Me quedan unos meses más y después seré yo nuevamente. Hoy vivo la vida con mi hija que gracias a Dios también la luchó”, manifestó.