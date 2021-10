Energías Renovables: el desafío de cambiar la matriz eléctrica para proteger al planeta

A mediados de agosto, la generación energética de fuentes renovables en Argentina alcanzó un récord del 24% de la demanda total, aunque el promedio anual se sitúa en el 10%. Cambiar la matriz eléctrica, actualmente basada en un 85% de combustibles fósiles, hacia fuentes limpias de energía, es una de las vías más rápidas de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (la otra es frenar la deforestación).



Argentina presentará ante la próxima Cumbre Climática que se realizará en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre, un compromiso de llegar al 30% de participación de renovables en su matriz eléctrica para 2030. Para esto, el país no solo cuenta con su posición geográfica y recursos naturales variados y abundantes (sol en el Norte, viento en la Patagonia, biomasa proveniente de cultivos, industria forestal o residuos urbanos en el centro del país y la potencia del mar en su litoral atlántico), sino con conocimientos y desarrollos tecnológicos propios, que permiten adaptar dispositivos y soluciones a las necesidades de cada región.

La Ley 27.191 de Energías Renovables (sancionada a fines de 2015 y reglamentada en 2016) estableció el primer marco legal y de impulso a este tipo de energías. Luego vinieron las licitaciones del programa Renovar para la instalación de grandes parques eólicos y solares (las tecnologías más maduras y costo eficientes hasta el momento), con cuantiosas inversiones y tecnologías extranjeras.



Sin embargo, este modelo, que concentra capital y rentabilidad en pocas manos, empezó a frenarse en 2018, cuando cambiaron las condiciones de financiamiento de los proyectos. “Aquellos que consiguieron financiación y empezaron a construirse antes de 2018, continuaron o ya están entregando energía al sistema. El resto quedó en veremos”, apunta Marcelo Álvarez, director ejecutivo de la Cámara de Energías Renovables (CADER).



El momento parece propicio para impulsar proyectos con tecnología y mayor integración de componentes locales. “Existen interesantes desarrollos en energía eólica por parte de la empresa nacional IMPSA; tecnologías para aprovechar la biomasa en las distintas regiones del país, innovaciones en energía solar térmica y aprovechamiento del hidrógeno como alternativa para almacenar y transportar energía limpia, e investigaciones avanzadas en energía undimotriz para aprovechar la energía del mar”, enumera José Luis González, Jefe del departamento Programas de Energía del INTI.



Incendio en el norte cordobés: decenas de animales mueren carbonizados

Las imágenes son aterradoras. Una familia de 10 hermanos del norte cordobés perdió todo con el incendio.

El campo de 250 hectáreas, ubicado en Caminiaga, departamento Sobremonte, se consumió en un 90 por ciento, no quedaron en pie ni los alambrados,

Las llamas se convirtieron en una trampa mortal para gran parte de los animales que crían en la zona. Ellos son productores ganaderos y mostraron con imágenes una decena de vacas calcinadas.

Además, hay muchas mas que han sufrido importantes quemaduras que hacen que la sobrevida sea muy difícil porque algunas vacas hasta se quedaron ciegas.

A esto se le suma que por el devastador incendio todos los animales se han quedado sin pasturas y prácticamente sin agua.

El panorama realmente es desolador, esperan con ansias ayuda estatal y sobre todo un cambio climático para que reverdezcan los campos y de apoco se pueda recuperar el valioso monte autóctono.

Filmus: «Tenemos que vincular a los niños con las ciencias del mar»

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró en la localidad chubutense de Puerto Madryn que es necesario fijar como «objetivo vincular a los niños desde el nivel inicial con la pasión por la ciencia y particularmente con la ciencias del mar».

El ministro consideró que «si desde la educación inicial nosotros alentamos la formación en ciencias seguramente tendremos mucho más chicos vinculados y así lo establece la ley de educación, pero hay que profundizar sobre el tema porque realmente necesitamos gente preparada para el enorme potencial que nos ofrece el mar y que no miramos«.



«Tenemos que profundizar este objetivo y luego orientar también los criterios a la hora de otorgar becas para que estén orientados a las ciencias duras, exactas y las vinculadas con los recursos naturales», sostuvo.



La definición del funcionario fue realizada hoy tras la firma del convenio de gobernanza para la administración del Ecocentro, un edificio emplazado al sur de Puerto Madryn, frente al mar, sobre el contorno del golfo nuevo donde se exhiben muestras de la fauna y flora del ambiente marítimo.



Ese espacio fue creado y gerenciado por entidades privadas pero fue devuelto al Estado municipal a principio de este mes tras la finalización de la concesión y lo que se suscribió el lunes es un «acuerdo de gobernanza» entre los Estados nacional, provincial y municipal para su administración.



Respecto al convenio dijo que «cada una de las partes hará lo suyo, la provincia (del Chubut) va a invertir lo que haga falta, nosotros haremos lo propio y vamos a generar lo que ya viene haciendo el Ecocentro con una mirada más sustentable al mar».



En este contexto, anunció una inversión por parte del Ministerio de Ciencia en el Econcentro de $20 millones, que permitirá la reconversión de este espacio en el primer centro de interpretación costero-marino que incorporará la propuesta de la Iniciativa Pampa Azul.



Filmus firmó una carta de intención para la concreción del proyecto junto con el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; y el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de la provincia del Chubut, Mauro Carrasco. También participó del evento la viceintendenta de la ciudad, Noelia Corvalán.



«El lugar es hermosísimo y tenemos que procurar que lo visiten y desde acá hacer muestras itinerantes para que todos conozcan nuestro mar, desde la cordillera hasta la puna, para que cada habitante del país lo sienta propio y lo defienda pero somos conscientes que nadie puede querer lo que no conoce», sostuvo.



En cuanto a las muestras itinerantes que pueden partir del Ecocentro de Puerto Madryn, Filmus sostuvo que «lo podemos plantear como una especie de Tecnópolis del mar, porque así como desde Tecnópolis se montan exposiciones en todo el país, bien vale la pena intentarlo desde aquí poniendo el mar como eje».



«Haremos de este Ecocentro un espacio para disfrutar pero también para proyectarlo a todo nuestro país porque lamentablemente tenemos pocos estudiantes en las disciplinas que necesita la nación vinculadas al desarrollo, ciencias naturales, exactas y ciencias duras», expuso.



Filmus se preguntó si «quizá el sistema educativo haga poco atractivo la enseñanza de esas disciplinas que insisto, deben procurarse desde la enseñanza básica porque realmente necesitamos de un profundo acercamiento a la ciencias del mar».



El territorio marítimo que corresponde a nuestra soberanía nacional «es dos veces mayor que el continental», expuso el ministro quien agregó que «en esa mirada está el proyecto Pampa Azul y la llamada ley Promar» que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos.



De esta manera, el Ecocentro Pampa Azul fortalecerá la mirada científico-tecnológica, cultural, educativa y artística existente, añadiendo un enfoque más amplio, inclusivo y soberano y un fuerte compromiso socioambiental territorial, informó la cartera de Ciencia y Tecnología.



En la actualidad, el Ecocentro cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y es visitado por un promedio anual de 50.000 personas entre residentes locales, turistas de otros lugares del país y extranjeros. Además brinda anualmente en forma gratuita actividades a más de 6.000 niños de la provincia del Chubut.



Filmus arribó al aeropuerto «El Tehuelche» de Puerto Madryn a primera hora de hoy y su amplia agenda también incluyó la visita al Centro Nacional Patagónico (Cenpat-CONICET) acompañado por autoridades del CONICET, organismo del cual dependen, y el lanzamiento del Programa de Cannabis Medicinal.



En el Cenpat-CONICET, Filmus se reunió con la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi, quien comunicó la obra del Jardín Maternal del CENPAT, que contará con una inversión de $25 millones por parte del CONICET.



Adicionalmente, se asignaron unos $30 millones para la reparación de la infraestructura de techos del edificio del CENPAT.



“El CENPAT es uno de los centros de mayor desarrollo del CONICET, en donde estamos haciendo un conjunto de inversiones junto con el anuncio de la incorporación de 14 investigadoras e investigadores locales a la Carrera de Investigador Científico, que es un aporte muy importante”, afirmó el Ministro.



Las autoridades participaron también del lanzamiento del Programa de Cannabis Medicinal, que promueve el cultivo, producción y desarrollo de fitopreparados medicinales en colaboración con el Ministerio de Salud de provincial, en el marco de la ley 27.350.



Durante el acto se realizó la firma de un convenio de asistencia técnica con la empresa Minas Magri S.A., que proveerá de sustratos para el cultivo destinados al proyecto de cannabis medicinal.



En relación al cannabis medicinal, Filmus sostuvo: “La ley fue posible porque hubo un trabajo científico antes. Avanzan las leyes no solo porque hay una demanda social, sino porque hay científicos que estudiaron, que investigaron y que muestran que hay una respuesta para esta área. Pese a las críticas, esta normativa pudo salir gracias al aporte de la ciencia, y se demostró que los científicos pueden solucionar problemas concretos de nuestra sociedad”.



En la presentación participaron el intendente Sastre; el director del CENPAT, Rolando González José; el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich; y el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia, Leandro Cavaco.



Durante el recorrido de Filmus, el intendente Sastre dijo a Télam que «valoramos mucho al Estado nacional presente, con funcionarios que nos visitan y nos traen respuestas y anuncios».