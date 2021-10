José Luis Walser: «Era una amenaza hacia mi persona, mi familia y mis bienes»

José Luis Walser, intendente de Colón, informó que fue víctima de un acto intimidatorio por parte de desconocidos.El hecho ya está siendo investigado por la Justicia.

«Más que lamentable, es grave. No hay lugar para estas prácticas y las personas que la promueven. Nuestra comunidad eligió un camino de crecimiento con tranquilidad, de paz social, y esto claramente no es más aceptado. Hay una condena fuertísima a este tipo de actos», expresó, en diálogo con el Nueve.

Asimismo, confirmó que «se han hecho eco en la Provincia y la Nación porque hoy le toca a Colón pero puede otra comunidad pasar por esto». «Es un ataque en principio personal y hacia mi familia, pero también a mi rol institucional y toda mi comunidad. Por eso elegimos compartir con nuestros vecinos lo que nos pasó», sostuvo.

Respecto del texto que le dejaron, manifestó: «Aquellos que hacen este tipo de acciones no piensan como nosotros. La nota está siendo peritada por la Justicia. No puedo dar detalles, pero puedo resumir que era una amenaza hacia mi persona, mi familia y mis bienes».

Del mismo modo, consultado por los posibles autores, respondió: «No encuentro nada que pueda justificar este acto de cobardía. No tengo conflicto de ningún tipo. Nuestra ciudad viene creciendo muchísimo. Tenemos obras de gobierno nacional, provincial y municipal que están cambiando la realidad. Hay un ánimo positivo de los vecinos. No encuentro nada que pueda justificarlo».