«Viene una etapa de mucho trabajo», dijo Bordet

El gobernador Gustavo Bordet expresó: «Se votó con absoluta normalidad, el porcentaje de votación es muy grande, llegó casi al 75%. Los números que se conocen reflejan casi un 95%, con un sistema muy ágil. Nosotros conservamos los dos diputados que poníamos en juego, y hemos ganado en el norte de la provincia».

Dirigiéndose a los candidatos de Juntos por Entre Ríos, afirmó: «Salud y felicitaciones a los opositores que han hecho una muy buena elección».

En tanto, a continuación el candidato a diputado nacional Enrique Cresto, afirmó: «Quiero saludar al pueblo entrerriano porque hizo una magnífica elección, y quiero felicitar a los ganadores y agradecer a los militantes».

Durante sus declaraciones, el mandatario y presidente del Partido Justicialista, también agradeció a las y los integrantes de la lista, a la dirigencia de su partido y los intendentes, subrayando que se hizo “todo lo que había que hacer” para revertir el resultado de las PASO.

Al realizar un balance de la jornada electoral el Bordet resaltó el desenvolvimiento de la jornada democrática y la realización del escrutinio, que se realizó “con total normalidad”. Informó que solo se registraron dificultades en zonas rurales por las lluvias “pero rápidamente se solucionó y se votó con normalidad». Por otra parte, destacó el alto porcentaje de participación de la ciudadanía, que llego casi al 74%, así como la agilidad en el sistema para el recuento de votos.

RESULTADOS

En referencia a los resultados manifestó que se mantuvieron los mismos porcentajes que en las PASO, “se incrementó la cantidad de votantes pero se mantuvieron los porcentajes”, subrayó, advirtiendo que el Frente de Todos conserva las dos bancas que había puesto en juego. A continuación saludó y felicitó “a nuestros opositores, que han hecho una buena elección y por supuesto la convocatoria del gobierno de la provincia a trabajar, fortaleciendo las instituciones democráticas y bregando para mejorar día a día la calidad de vida de todos los entrerrianos, que es lo que nuestro objetivo máximo por encima de las disputas políticas».

“Las composiciones en el congreso no van a cambiar. No se altera mayormente la composición en las cámaras, porque el resultado no es determinante para que haya una mayoría de ningún partido. Creo que no hay que dramatizar una elección, se eligieron diputados, no cargos ejecutivos o provinciales. Son elecciones diferentes y la gente tiene en cuenta otras consideraciones. Autocrítica siempre nos hacemos, para mejorar”, manifestó. Más adelante, indicó que «trabajaremos para mejorar nuestra performance como Partido Justicialista», aunque señaló que generalmente las elecciones de medio término les son adversas.

Comentó también que se comunicó el Presidente, compartiendo ambos el compromiso de trabajar en conjunto. “Hay que trabajar mucho y vamos a estar dándole todo el apoyo al Presidente para poder encarar y solucionar estos problemas de la Argentina y encaminarnos hacia un país que es el que todos queremos. Viene una etapa de mucho trabajo, de seguir realizando acciones de gobierno», afirmó el primer mandatario entrerriano y detalló parte de la agenda de los próximos días, donde estará «imprimiendo un fuerte ritmo a la gestión”.

Expresó además que se está saliendo de una pandemia, lo que “evidentemente ha impactó fuertemente, en lo económico y en lo anímico. Después hay cuestiones que aún están pendientes de resolverse como la inflación, el atraso de los salarios respecto a esto y en eso tenemos que trabajar. Vamos a fortalecer nuestro frente político y continuar en nuestra provincia con altos niveles de obra pública, financiamiento para nuestros productores y todo lo que sea necesario para solucionar los problemas de Entre Ríos. El 2023 está muy lejano y cuando elijamos cargos ejecutivos será otra elección completamente diferente”, completó Bordet.

CONCEPTOS DE CRESTO

Enrique Cresto también celebró la jornada democrática y felicito a los ganadores. Agradeció a los militantes de su fuera política “que defendieron el voto y militaron fuertemente la defensa de este proyecto. Hace mucho que no se veía tanta movilización del peronismo para unas elecciones legislativas. Hicieron un gran trabajo, pusieron todo y eso es lo importante”.

“Un resultado adverso en una elección intermedia nos da la posibilidad de corregir muchas cosas a partir de mañana, que seguimos como dijo el gobernador con las responsabilidades de gobierno. Tomamos nota del mensaje de las urnas. Corregiremos lo que haya que corregir, profundizaremos los logros alcanzados y redoblaremos el esfuerzo para seguir reactivando la economía, generando más y mejor empleo, reparando asimetrías y fortaleciendo la producción y la industria”, remarcó el yelecto diputado nacional.

En referencia al nuevo escenario que plantea el resultado electoral, Cresto aseguró que “la pelota está del gobierno para hacer lo que tiene que hacer, pero también del lado de la oposición. Al país hay que construirlo entre todos, buscar núcleos de coincidencias básicas y avanzar. Siempre que esté en juego defender los intereses de Entre Ríos vamos a ponernos de acuerdo”.