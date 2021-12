Los Nocheros, Banda XXI y Chango Spasiuk en la Fiesta Nacional de la Citricultura

El acceso al predio ferial del Parque Central en las dos noches será libre y gratuito para todas las familias, y como es habitual habrá patio gastronómico, feria de emprendedores y artesanos y stands comerciales.



“Es importante volver a la presencialidad, es importante tener el nivel de fiestas y eventos a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Por eso se realizó un gran trabajo de gestión y organización para que la Fiesta de la Citricultura pueda realizarse y sea con entrada libre y gratuita. Es una fiesta muy importante para todos los concordienses y todos tienen que tener la posibilidad de disfrutarla”, señaló el Presidente Municipal.

“Los dos días, tanto el sábado 11 como el domingo 12, la apertura del predio será a las 19.

Se habilitarán tres ingresos, por calle Gobernador Cresto y los dos ingresos por Avenida San Lorenzo. En cada noche habrá una gran variedad de destacados artistas concordienses. El día sábado se presentarán Los Nocheros y el Chango Spasiuk. Mientras que el día domingo se realizará la coronación de la Reina Nacional de la Citricultura 2021 y actuará Banda XXI”, confirmó Francolini.

El Jefe Comunal destacó que además de los stands comerciales, la Feria y el patio gastronómico, se realizarán jornadas técnicas de prevención sobre HLB, enfermedad que afecta al citrus y contra la que se están profundizando las acciones de detección y control para cuidado de la actividad productiva.

Al respecto, el titular de la Asociación de Citricultores, Walter Silva, comentó que “la Fiesta es un encuentro entre los productores, los trabajadores y la gente de Concordia. Es un encuentro para compartir”. Silva destacó la importancia que tiene la Fiesta en la ciudad, y sostuvo que tiene que ser “no sólo un evento cultural, sino también un punto de partida para actividades en conjunto de toda la sociedad”.

Por su parte, la Reina Nacional de la Citricultura Karin Kauffmann, expresó su alegría porque la Fiesta vuelva a realizarse en forma presencial y comentó que “si bien me voy a despedir de los atributos no me voy a despedir de la Fiesta, porque es algo que se lleva dentro de una siempre”.

Por último, el intendente Alfredo Francolini y el presidente de la Asociación de Citricultores Walter Silva, destacaron “el trabajo de toda la comisión organizadora, son muchas personas, de diferentes áreas de la Municipalidad, que desde hace muchas semanas están trabajando permanentemente para que esta edición sea una gran fiesta que puedan disfrutar todos los concordienses”.

Participaron de la ronda de prensa en la que se brindaron los detalles de la Fiesta, el Jefe de Gabinete Fernando Barboza y el coordinador de Fiestas Populares Matías Soto, junto a integrantes de la comisión organizadora del evento que se realiza con el apoyo y acompañamiento de Manaos, sponsor oficial, el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Provincial de Seguros de Entre Ríos (IAPSER), la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el Banco Nación y la tarjeta Sidecreer.