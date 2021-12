Germán Martitegui no servirá carne en su nuevo restaurante

Germán Martitegui triunfa nuevamente en la pantalla de Telefe como jurado de “MasterChef Celebrity Argentina 3”, pero eso no le impidió trabajar duro en su nuevo local gastronómico: Marti.

Germán Martitegui comenzó a trabajar en este proyecto hace más de dos años en colaboración con el diseñador Martín Churba, encargado de ambientar el local ubicado en Recoleta, específicamente sobre Rodríguez Peña al 1900 -detrás de la tienda Tramando-.

El chef que a principios de noviembre se tuvo que despedir de Tegui, su emblemático restaurante en el barrio porteño de Palermo, anunció que lo que diferencia a este nuevo local del anterior es que en esta ocasión no incluirá carne de origen animal en el menú. El chef y jurado de “MasterChef Celebrity” detalló que aún no tiene definido el menú que presentará a los comensales. No obstante tiene algo claro: no habrá carne. “Solo leche y huevo. No vamos a matar animales”, dijo el cocinero en cuanto a la nueva propuesta gastronómica que presentará. Sobre el diseño de su nuevo restaurante, Germán Martitegui explicó que “será una gran barra muy relajada donde vas a ver lo que están preparando los cocineros que probablemente te sirvan el plato”. Mientras los encargados de la ambientación le dan los últimos retoques al nuevo local del jurado de “MasterChef Celbrity Argentina 3”, Germán ha recibido la visita de otros expertos en gastronomía como Damián Betular, su compañero de jurado en el reality televisado por Telefe.

Germán Martitegui se despidió de Tegui

Tegui no era solo un emblema del barrio porteño de de Palermo, sino que fue catalogado en el año 2013 como el mejor restaurante de la Argentina, y obviamente catapultó al chef al reconocimiento mundial. El nivel de Tegui era tal, que en varias ediciones estuvo en el prestigioso top 50 de los mejores restaurantes de la región.