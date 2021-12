El Gobernador ratificó que Entre Ríos adherirá al pase sanitario dispuesto por Nación

“Nosotros vamos a adherir al pase sanitario que se está implementando desde Nación. En cuanto esté el pase sanitario nacional, Entre Ríos va adherir”, confirmó Bordet a la prensa.



En esa línea, el primer mandatario provincial analizó: “Entendemos que es muy necesario tener la vacunación aplicada para poder resguardarnos y, lo más importante, proteger al otro. Va a ser una obligación tener vacunas para poder ir a espectáculos públicos, tanto abiertos como cerrados”.

Del mismo modo, se mostró a favor de la política dispuesta por la gestión de Alberto Fernández de cara al año próximo y para prevenir una nueva ola de contagios. “Entiendo que es una muy buena medida”, afirmó.

Al respecto, argumentó: “Si bien cada cual puede decidir si se aplica o no una vacuna, no podemos perder de vista es que cuando hay eventos masivos, reuniones, hay una obligación no solo de cuidarse a sí mismo, sino a los demás y las vacunas han demostrado que tienen una altísima efectividad y queremos seguir teniendo el control de la pandemia por medio de la vacunación”.