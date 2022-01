La lluvia apagó el incendio en la Isla Puente de Paraná

Hasta últimas horas de este domingo se realizaron tareas de combate y control del fuego detectado en la Isla Puente de Paraná. Si bien se informó quelas tareas seguirían este lunes porque continuaban algunos focos activos en el norte y sur de la isla, finalmente esta madrugada llegaron las lluvias y el agua apagó el fuego por completo.

De las tareas participaron bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, brigadistas de la Policía de Entre Ríos, y personal de Prefectura que colaboró con el traslado de las personas, con la coordinación logística de Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego. El trabajo se realizó por tierra y por aire, con un helicóptero gestionado por el gobernador Gustavo Bordet.

Las altas temperaturas, la sequía y la bajante del río aumentan el riesgo de incendios. Desde el gobierno provincial piden a la población extremar las medidas de prevención: no hacer fogatas en lugares no autorizados, no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos, y no tirar botellas plásticas o de vidrio.