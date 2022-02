Frigerio y Bullrich estuvieron de recorrida en Gualeguaychú

Frigerio destacó el hecho de “caminar con la gente y conversar con los vecinos es saber de primera mano cuáles son las angustias, las preocupaciones, los miedos, pero también los sueños porque este es un pueblo que no se resigna a vivir de esta manera porque hay una enorme voluntad de apostar por otra cosa y de salir adelante”.

Sobre su recorrido por el Corsódromo de Gualeguaychú, el diputado nacional destacó la «magnitud del Carnaval del País». «Vinimos a ver parte de la enorme organización y excelente trabajo que hacen los clubes que organizan el Carnaval. Un gran orgullo para todos los entrerrianos» aseveró Frigerio quien recorrió los talleres de Ara Yeví y luego participó junto a Bullrich de una reunión con la Comisión organizadora del evento.

• Al kirchnerismo no le doy cheques en blanco

Sobre el posible acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario, Frigerio afirmó: “Acordar con el FMI es una posibilidad de estar menos mal de lo que estaríamos si no arreglamos; el acuerdo no soluciona ninguno de los problemas de los argentinos, ni la inflación, ni la incapacidad de conseguir trabajo, ni la inseguridad”.

“Pero hasta ahora es una discusión virtual porque no conocemos nada del acuerdo porque el gobierno no ha tenido la delicadeza ni la responsabilidad de adelantarle a los legisladores nacionales que van a tener que votar esto, aunque sea alguna parte de la letra del acuerdo. Lo que puedo decir a título personal, es que al kirchnerismo no le doy cheques en blanco. Si esto implica la posibilidad de producir aumento de impuestos, más ajuste sobre los jubilados, no lo vamos a acompañar. Pero, de todos modos, de no acordar con el Fondo estaríamos aun peor”, sentenció.

• Bullrich: «Trabajar para ampliar cada vez más el espacio»

La presidenta del PRO y ex ministra de la nación, Patricia Bullrich explicó que la llegada a Gualeguaychú se da en el marco de “la idea de la construcción de un Juntos por el Cambio cada vez más potente, más fuerte, en una provincia como Entre Ríos donde hemos ganado con Rogelio Frigerio y el equipo que tenemos, y con el objetivo de fortalecernos como alternativa de gobierno”. Agregó que “no es en una perspectiva personal ni de una candidatura sino como una de las autoridades de la mesa nacional de Juntos por el Cambio y presidenta del PRO. Tengo que trabajar para ampliar cada vez más nuestro espacio y no para pensar en algo personal”. (APFDigital)