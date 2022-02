Con «Happy go lucky» de Mike Leigh cierra el ciclo de cine de verano en el Museo Provincial de Bellas de Artes

La tercera y última función del ciclo de cine internacional al aire libre «Relámpago de verano en Bellas Artes» será con la proyección de «Happy go lucky» del multipremiado realizador británico Mike Leigh.

La función está prevista para el Jueves 24 de febrero a las 20.30 en el patio del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, Buenos Aires 355 de la ciudad de Paraná. El acceso es gratuito por orden de llegada hasta completar el cupo. Se solicita concurrir con tapabocas y cumplir las medidas de seguridad sanitaria vigentes.

Los encuentros, con localidades agotadas en las dos funciones ya realizadas, están organizados por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia en articulación con el grupo cinéfilo «Relámpago Verde» quienes tuvieron a su cargo la selección, presentación y proyección de las películas.

Para el cierre del ciclo se proyectará el film «Happy go lucky» (2008) (+13) del director de origen británico Mike Leigh por el que fuera nominado a «Mejor Guión – Guión Original» en la edición del año 2009 de los premios Oscar. Leigh es autor entre otras películas de la aclamada «El Secreto de Vera Drake» por la que también fuera nominado a los premios de la Academia como Mejor Director y Guionista.

Sobre Happy go lucky

Poppy (Sally Hawkins) es una maestra jardinera que no puede contener su felicidad. Casi todo le genera risas y alegría en importantes dosis. Incluso, las pequeñas o grandes tragedias cotidianas no mellan su ánimo. Pareciera que el festejo permanente de la existencia misma, a pesar de todo, es una buena estrategia frente a un contexto no siempre simpático. De todos modos, por más ímpetu jubiloso que anide en el espíritu de esta mujer las adversidades del mundo y de la vida la acechan igual que a cualquiera y debe lidiar con situaciones complicadas. Así, protagoniza hechos y entabla relaciones en las que intervienen fuerzas anímicas contrarias. El contrapunto de mayor conflictividad lo mantiene con su instructor de conducción de automóviles: un hombre reprimido y odioso. Entre ellos, la tensión llega más lejos de lo prudente y Poppy debe tomar una decisión. En simultáneo, se desarrollan otras acciones que la tienen a ella, con su ánimo afable e incluso irracional, lidiando con la dura realidad.

En caso de lluvia la función será reprogramada.