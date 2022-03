Cannabis: la ley provincial se reglamentará luego de que se sancione la norma nacional

La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) subrayó la necesidad de que se avance con la sanción definitiva del proyecto de ley que crea el nuevo marco legal para el desarrollo del cannabis medicinal, algo que estimó que sucederá en los próximos meses.

Una vez que eso suceda, dijo que Entre Ríos avanzará con la reglamentación que permitirá poner en funcionamiento la ley provincial en la materia aprobada el año pasado. A su vez, remarcó que es fundamental que se despenalice el consumo de todas las sustancias, tal como lo promueve a través de una iniciativa de su autoría.

“Es fundamental el nuevo marco legal porque necesitamos permitir que muchos jóvenes que conocen de la planta y producen el aceite que muchos pacientes están consumiendo, tengan la posibilidad de nuclearse para tener cooperativas y emprendimientos para producir cannabis con fines medicinales”, afirmó la legisladora.

Respecto del marco legal, la diputada entrerriana recordó que está vigente a nivel nacional la ley 27.350, que se sancionó en 2017, la cual declaró de interés la investigación del cannabis con fines medicinales. “Se circunscribió mucho a la investigación porque no había una coyuntura favorable, teniendo en cuenta que gobernaba Cambiemos, para avanzar en una regulación plena que garantice el acceso al cannabis. Entonces, lo que quedó fue una ley que impulsamos nosotros pero con fuertes limitaciones a la hora de garantizar las distintas formas de acceso, como la venta en farmacias y autocultivo”, explicó.

Esa ley fue reglamentada durante el gobierno de Mauricio Macri con el decreto 738, que luego derogó Alberto Fernández y reemplazó por el decreto 883, que actualmente permite el autocultivo para consumo propio o para terceros. “Esto es lo que hoy conocemos como el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis), es decir, todos los usuarios medicinales se inscriben en el registro, con el médico tratante, y acceden a una autorización para cultivar”, indicó.

Gaillard aclaró que la ley 27.350 no garantizó que se puedan desarrollar productos de cannabis o sus derivados para comercializar. A esto apunta el proyecto que elaboró el Ministerio de Desarrollo productivo, que tiene media sanción del Senado, que crea una agencia para expedir autorizaciones o licencias para cultivos con fines de comercialización o de exportación. “Esos permisos tienen que ser expedidos por un organismo nacional porque los estupefacientes son una cuestión federal, como establece la ley de drogas 23.737. Estamos a la espera de que se sancione este proyecto de ley, de hecho, ya dictaminamos el año pasado pero se cayó el dictamen por el cambio de conformación de la Cámara, y aunque se incluyó en las sesiones extraordinarias, no fue tratado. Entonces estamos esperando que se conformen la comisiones de Agricultura y de Presupuesto y se trate en Diputados”, señaló la diputada oficialista.

A su entender, el proyecto “va a ser tratado en los próximos meses”, tal como lo conversó con el presidente del bloque, Germán Martínez. “Tiene prioridad y también estableció la prioridad el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones del Congreso”, afirmó.

Esta norma con media sanción crea el marco legal para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, y permitirá que los emprendimientos de cannabis medicinal consigan una autorización o una licencia para poder cultivar y producir. “Eso será un antes y un después en nuestro país porque va a generar muchas fuentes de trabajo y muchas divisas”, afirmó.

• En Entre Ríos

Como el cannabis es considerado un estupefaciente, las licencias para su producción con fines medicinales deben ser otorgadas por la Nación, a pesar de que hay provincias que plantean poder emitir autorizaciones.

En cuanto a Entre Ríos, en su momento adhirió a la ley nacional vigente y luego “sancionó una muy buena ley que trabajaron los diputados Néstor Loggio y Silvia Nené Moreno, que crea una regulación especial y que no se ha reglamentado todavía porque está a la espera de que salga la nueva ley nacional”, indicó Gaillard.

“Una vez que la tengamos, la ley provincial va a empezar funcionar también, al compás del desarrollo productivo que se está pensando desde el Ministerio de Producción”.

La ley fue sancionada el 6 de mayo de 2021 y fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de mayo. Si bien tenía un plazo de reglamentación de 60 días, pasaron 10 meses y todavía no se reglamentó.

El Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (Focer) y otras entidades durante este año han venido reclamando la reglamentación de la norma.

• Despenalización

Por otro lado, Carolina Gaillard recordó que ha presentado un proyecto para despenalizar el consumo personal de todas las sustancias porque entiende que “el Estado tiene que estar presente para cuidar y acompañar y no para criminalizar”.

Por eso planteó una modificación de la ley de drogas para que “el consumo personal de cualquier sustancia deje de estar penalizado, como lo determina la Corte Suprema en el fallo Arriola; que las fuerzas de seguridad se dediquen a investigar el delito complejo y a perseguir el narcotráfico. La carga tiene que estar puesta en el narcotraficante y no en el consumidor personal, porque ese es un tema de salud y no de seguridad”.

En el proyecto de despenalización plantea también un procedimiento de actuación para los servicios de justicia y para las fuerzas de seguridad para que, ante una denuncia por estupefacientes, se envíe un oficio al Reprocann para conocer si la persona denunciada es usuaria medicinal, y si es así, se aborte el allanamiento o la investigación. “Lo que ocurre en muchos casos es que hay allanamientos a moradas donde tienen el certificado expedido por el Estado de que son usuarios medicinales”, alertó en declaraciones a UNO.

“Si hay una denuncia por un delito, las fuerzas tienen la obligación de intervenir. Entonces, tenemos que estipular procedimientos claros para que eso no ocurra, porque el uso medicinal y el Reprocann no existían cuando se hizo la ley de drogas”, completó.

• “Creo que hay competencia desleal”

Carolina Gaillard se manifestó “en contra” de la comercialización de una crema con cannabidiol que se promociona en los medios, porque refleja desigualdad en el acceso a autorizaciones de Anmat.

“Es necesario el marco legal para el desarrollo productivo para que haya una competencia leal y que haya igualdad entre todos los productores: no puede ser que algunos que tienen más poder accedan a comercializar productos y otros no”, enfatizó.

“Creo que hay una competencia desleal con algunos que tienen más cercanía con el Anmat, lo digo claramente”, remarcó la legisladora, para finalizar: “El Ratisalil con CBD –es decir cannabidiol, que no tiene efecto psicoactivo y no es considerado un estupefaciente– que se está comercializando, deberían poder hacerlo todos los laboratorios, cooperativas y emprendimientos que comprueben que su producto no tiene efecto psicoactivo. Entonces, estoy en contra de la comercialización de ese producto, porque me parece que tuvo algún tipo de prioridad de parte del Anmat”. (APFDigital)