«Pasó un límite»: Larreta, contra Máximo Kichner por sus dichos contra los porteños

Durante la movilización de La Cámpora por el Día de la Memoria, Máximo Kirchner rompió el silencio tras casi dos meses, luego de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados.

En ese contexto, Máximo apuntó no solo contra los medios de comunicación por la cobertura de la interna en el FdT, sino también contra los porteños, de los que consideró: «Tienen la tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura. Te discuten directamente el número de compañeros detenidos-desaparecidos. Que la Ciudad vote como vote, pero que no pierda la humanidad y la sensibilidad. Hay cosas que no se pueden negar».

Frente a estas declaraciones, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, emitió un comunicado dirigido al diputado nacional.

«Decir que ‘los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura’ es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar. Y mucho menos un día como hoy, al cumplirse 46 años de una de las heridas más profundas y dolorosas de nuestra historia», afirmó.

«Yo lo viví en carne propia: en 1977 se llevaron a mi viejo en un Falcon verde. Gracias a Dios, apareció con vida unos días más tarde, pero lo sucedido me marcó para siempre. La mejor forma de homenajear a las víctimas y honrar la memoria es trabajar todos los días para construir una sociedad de diálogo y de convivencia en la diversidad«, continuó el mandatario porteño.

Y concluyó: «Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros. Necesitamos más diálogo, más consenso y, sobre todo, necesitamos seguir fortaleciendo la Democracia».