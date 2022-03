Es ley el Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género

Durante el debate legislativo, que se desarrolló este miércoles por la tarde en el recinto de la Cámara alta, quedó aprobado el Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia contra las Mujeres por razones de Género (Expediente Nº 13.881). El proyecto, de autoría del Poder Ejecutivo, fue enviado por la Cámara de Diputados en revisión para su tratamiento en el Senado entrerriano.

Entre los proyectos presentados por las y los senadores, quedó aprobada la iniciativa del senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista), con el acompañamiento de la totalidad de las y los senadores, por el que se declara como parte integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Entre Ríos, a las actas de sentencia, expedientes, materiales audiovisuales y anexos de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia, tramitados en los Juzgados Federales con asiento territorial en la Provincia de Entre Ríos. Expediente Nº14.264.

Proyectos de Resolución

Asimismo, las y los legisladores aprobaron el proyecto de resolución de autoría del senador Jorge Maradey (Frente Justicialista), que cuenta con el acompañamiento de todo el cuerpo, por el que se declara Huésped de Honor a Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En el marco de su visita a la provincia, el próximo 29 de marzo, Taty Almeida, es distinguida por su compromiso con la difusión y promoción de la defensa de los Derechos Humanos y su lucha inclaudicable en búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia. El legislador por el departamento Gualeguaychú hizo una reseña de su vida y expresó: “Nos deja un legado enorme para nuestra democracia”.

Despachos de Comisión

En la sesión se dio tratamiento sobre tablas y posterior aprobación al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación en favor del Municipio de Aldea María Luisa, la fracción de terreno ubicado en el Departamento Paraná, Distrito Sauce, Ejido de la ciudad de Aldea María Luisa, con destino a la ejecución de la obra de Planta de tratamiento y estabilización de efluentes cloacales. Expediente Nº14.215.

Se aprobó, además, el proyecto de Resolución de la Cámara de Senadores, por el que se presta el Acuerdo Constitucional solicitado por el Poder Ejecutivo para nombrar a la Dra. Gisela Nerea Schumacher, Vocal de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Expediente Nº 14.216. Al respecto, el senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos se refirió a la audiencia pública y solicitó el acompañamiento del pliego.

En la jornada de debate también se aprobó el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra: “Ruta Provincial s/n tramo Aldea Santa Rosa- Aldea San Rafael”. Expediente Nº 14.230.

Proyectos de Declaración

A continuación se detallan los proyectos de Declaración con tratamiento y aprobación del cuerpo.

– El proyecto de autoría del senador Juan Carlos Kloss, por el que se declara de Interés del Senado, el 15 de abril Día del Alemán del Volga, organizado por el programa radial Voces del Volga LT 14 AM 1260, a realizarse el 20 de abril del corriente. Expediente Nº 14.258.

– El proyecto de autoría del senador Gastón Bagnat, por el que se declara de Interés del Senado el Simposio Internacional de Patología Digestiva y Endoscopía – Grupo Federal Cirugía Endoscópica, a realizarse el 30 de abril del corriente en la ciudad de Victoria. Expediente Nº 14.259.

– La iniciativa del senador Gastón Bagnat, por la que se declara de Interés la nueva Edición nocturna del Torneo Copa, que se realiza todos los meses de enero y febrero de cada año, en el Club 25 de Mayo de la ciudad de Victoria. Expediente Nº 14.260.

– El proyecto de Declaración de autoría del senador Jorge Maradey, por el que se declara de Interés la presentación del festival artístico musical de rock Entre Ríos no calla, a realizarse el 26 de marzo del corriente en la ciudad de Gualeguaychú. Expediente Nº 14.261.

– El proyecto de Declaración de autoría del senador Jorge Maradey, por el que se declara de Interés el 80º aniversario de la Escuela Nº 11 Del Boyero ubicada en la zona rural Costa Uruguay Sur, Departamento Gualeguaychú, a celebrarse el próximo 27 de marzo del corriente. Expediente Nº 14.262.

– El proyecto de Declaración de autoría de la Senadora Gieco, por el que se declara de Interés Social y Cultural del H. Senado, el 10º Encuentro de Arte en el Campo, a desarrollarse el día 27 de marzo del 2022 en la localidad de Valle María, Departamento Diamante. Expediente Nº 14.263.

– La iniciativa de la senadora Flavia Maidana, por la que se declara de Interés del Honorable Senado Entrerriano, la inauguración del monumento en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, emplazado en el acceso a la ciudad de Hernández, como así también los actos conmemorativos a realizarse el 02 de abril de 2022, por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en dicha localidad del departamento Nogoyá. Expediente Nº 14.266.

– Se aprobó además, el proyecto de Declaración de autoría del senador Marcelo Berthet, acompañado por todo el bloque del Frente Justicialista, por el que se declara de Interés el proyecto de extensión Universidad y Memoria: Estrategias de articulación por el derecho a la Identidad; desarrollado por la Facultad de Trabajo Social (UNER) en conjunto con el Registro Único de la Verdad (RUV). Expediente Nº 14.267.

– El proyecto de Declaración de autoría del legislador por el departamento Islas del Ibicuy, Daniel Olano, por la que se declara de Interés Legislativo de esta Honorable Cámara, la Primer Jornada de Rescate en Puentes con Vehículos suspendidos, a realizarse los días 15 y 16 de Abril de 2022 en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Ceibas y en el Puente Ñancay ubicado en Ruta Nacional 14. Expediente Nº 14.268.

– La iniciativa del senador Francisco Morchio, por el que se declara de interés la Feria del Libro de Gualeguay, a realizarse del 13 al 16 de abril de 2022. Expediente Nº 14.271.

– El proyecto de Declaración de autoría del senador Omar Migueles, por el que se declara de Interés Legislativo de esta Honorable Cámara de Senadores, la 25° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de marzo del corriente año, en la Localidad de Gobernador Maciá, Departamento Tala. Expediente Nº 14.274.

– Y finalmente, el proyecto de Declaración de autoría del senador Armado Gay, por el que se declara de Interés la 10º Edición de la Maratón de la Memoria: Correr Para No Olvidar, organizada por la Comisión de la Maratón de la Memoria Concordia. Expediente Nº 14.277.

Homenajes

Al turno de los homenajes, el senador Armando Gay (Frente Justicialista) hizo especial mención al Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas del golpe cívico-militar iniciado el 24 de marzo de 1976. “Es menester de un Estado de derecho, con autoridades democráticamente electas, bregar por la conservación de sus instituciones y las garantías constitucionales de la población. Hoy sigue siendo urgente el ejercicio colectivo de reflexión para que nunca más sucedan los hechos avasallantes que tuvimos que sufrir. La memoria es una construcción cotidiana y social, y a 46 años del golpe genocida tan traumático, doloroso y oscuro para nuestra historia, invitamos a reflexionar sobre la memoria y nuestras prácticas como ciudadanos”, expresó el legislador por el departamento Concordia.