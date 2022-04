Acampó por una vacante y viajó todos los días 70 kms en moto para recibirse

“Uno no se da cuenta de todo el sacrificio que hizo hasta que lo mira de lejos. En el momento en que lo vivís, solo pensás en seguir y seguir”. Tamara García evoca el camino recorrido, mira su diploma de enfermera y siente orgullo: su historia es la de muchos argentinos que pelean por una vida mejor para sí mismos y los suyos. Una historia de superación, de fortaleza ante la adversidad, de no rendirse nunca.

Corría el año 2017 y Tamara -hoy de 32 años- no había terminado el secundario. En Picún Leufú -Neuquén-, su lugar de origen, cocinaba y vendía rosquitas para poder comprar la leche para sus hijos.

Cinco años después, la vida la encuentra dando sus primeros pasos como profesional de la salud. En el medio, acampó durante cuatro días para conseguir una vacante y -una vez iniciada la carrera- viajó todos los días 70 kilómetros en moto, enfrentando las bajísimas temperaturas y los peligros de la ruta.

La sonrisa lo dice todo. Después de sortear todas las adversidades, Tamara se recibió de enfermera. (Foto: TN)

“Pagaba un alquiler de cuatro mil pesos y tenía un plan municipal por el que recibía cinco mil. Era imposible seguir así”, recuerda en diálogo con TN. Tamara se desempeñó como secretaria en el Consejo Deliberante hasta que una mañana le negaron el ingreso a su trabajo. “Fue por motivos políticos. Terminó la gestión y de repente me ví sin nada. Al mismo tiempo, a mi marido le pasó lo mismo. Trabajaba como albañil en Chocón Medio. Era una obra grande, que un día se terminó y chau. Afuera”, cuenta.

La flamante enfermera y Ángel, su pareja, habían formado una familia ensamblada con tres hijos: dos varones de 6 y 8 años, y una nena de 13. Un día se vieron sin entrada económica y con varias bocas por alimentar. Entonces sostuvieron la urgencia con changas, pero se propusieron diseñar un plan a futuro.