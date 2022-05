Bordet acompañó a escritores entrerrianos en la Feria del Libro y valoró la riqueza cultural de Entre Ríos

“Difundir la cultura es importante porque fortalece nuestra identidad, aquello que nos distingue», afirmó el gobernador Gustavo Bordet al participar del día especial de homenaje a las letras entrerrianas en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La provincia presentó este jueves el día especial de homenaje a las letras entrerrianas en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.



Allí, Bordet recorrió el stand de la provincia, y participó en la Sala Ernesto Sábato, de la presentación de los libros de Selva Almada, Los Inocentes; y del último ganador del Premio Fray Mocho, Ramiro Salinas, Arqueología del devenir colectivo – El deambular de lo humano en la pintura de Luchi Collaud.



El gobernador resaltó que “después de dos años de no tener presencialidad, estar hoy nuevamente aquí en la Feria del Libro, conversando con nuestros autores y con el público que se acerca, es una forma de difundir lo que nuestra provincia tiene en riqueza cultural».



Bordet afirmó que en Entre Ríos “hay claramente una política cultural en torno a todas las variantes que la cultura puede ofrecernos en nuestra provincia”. En ese sentido, mencionó que “trabajamos desde las fiestas populares hasta con la Editorial de Entre Ríos publicando nuestros autores; lo hacemos también con el Festival de Cine (FICER) que es un festival internacional que viene ganando año a año un espacio dentro de los festivales argentinos de la región y del mundo; y también en otras ramas, como el simposio de escultores; y en distintas actividades que tienen que ver con la música y con al arte en general”.



“La cultura es lo que nos ocurre como pueblo, como sociedad, son nuestras vivencias diarias y cotidianas, pero también son nuestros artistas y tenemos que ponerlo en valor”, afirmó el mandatario.



En esta oportunidad, el gobernador acompañó a dos autores en las presentaciones de sus libros, pero aclaró que «toda la edición de la Feria del Libro va a haber otros autores entrerrianos que también van a estar presentando sus obras».



“Estamos junto a dos autores entrerrianos: Selva Almada, que es muy reconocida no solo en la Argentina sino también en todo el mundo. Sus cuentos y obras reflejan mucho de nuestra cultura entrerriana y lo hace de una manera magistral. Y también con Ramiro Salinas que ha sido el ganador en categoría ensayo del premio Fray Mocho en la edición 2020. Su obra se está imprimiendo a través de la Editorial de Entre Rios”, destacó Bordet.



Dijo entonces, que en ese sentido la Editorial de Entre Ríos “viene cumpliendo una labor muy prolífica en cuanto a ediciones de autores entrerrianos para poder difundir todo lo que realizan nuestros escritores a lo largo y ancho de la provincia”.



Agregó que, “estar en la Feria del Libro también es la posibilidad de que muchos autores de Entre Ríos puedan exponer sus obras en la feria más importante de la región, no sólo de Argentina y esto hace que pueda interactuar el público con el autor, poder llegar a una difusión”, y recordó que “año a año lo venimos realizando”,



Por último, aseguró que su presencia en la Feria, marca «un testimonio de apoyo a todos nuestros autores que con mucha pasión escriben literatura muy valiosa», cerró.



La actividad contó con la presencia de la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D´agostino; el titular de la Editorial de Entre Ríos, Fernando Kosiak; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el subsecretario de Gestión Cultural, Germán Gómez; el coordinador de Industrias Culturales de Entre Ríos, Aníbal Beorda; la artista plástica e ilustradora del libro Los Inocentes, Lilian Almada; y el secretario de Hacienda de la provincia, Gustavo Labriola, quien también presentará en la Feria en los próximos días su libro Los Libros y el Cine.



En la presentación de los escritores Selva Almada y Ramiro Salinas; la compositora y bandoneonista, Susana Ratcliff; interpretó temas con su bandoneón.



Apoyo a la cultura



Por su parte la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D´Agostino, expresó su alegría, porque después de dos años la Feria vuelve a ser presencial y recordó que «hace muchos años Entre Ríos participa con un stand para poder mostrar todas las producciones de la editorial de Entre Ríos».



«Hay que destacar que Entre Ríos es una de la pocas provincias que tiene una editorial propia y que su objetivo es el de la difusión y edición de libros de autores entrerrianos», valoró y dijo que «participar del evento más grande en la disciplina de libros con un stand propio y poder presentar autores entrerrianos dentro de esa feria, y que el gobernador Bordet nos acompañe, para nosotros es genial.»



Párrafo seguido, comentó que están viviendo la quinta jornada de la Feria del Libro «con mucha gente y mucha gente interesada en nuestros autores», subrayó.



Por último se refirió a la importancia de apoyar a la cultura desde el gobierno, y explicó: «Esta es una de las tantas disciplinas artísticas y culturales que debemos cubrir y sobre todo la industria del libro. Para los autores entrerrianos es muy difícil de editar si no lo hacen a través de la editorial porque es muy costoso. Así que estamos contentos de brindar esa posibilidad», indicó.



Evento trascendental



La escritora Selva Almada, valoró la organización del evento, y destacó la importancia de que las provincias tengan su día especial y su espacio, “para hacer de esta Feria un poco más federal; al ocurrir la Feria en Buenos Aires, lo que ocurre a veces en el resto del país pasa desapercibido, por eso es importante que cada provincia tenga su día y que la gente se pueda acercar y permitirse descubrir autores que a veces no llegan a Buenos Aires o es difícil conseguir en las librerías».



Se refirió a su libro Los Inocentes, que se distribuye en escuelas y explicó que «parte del proyecto desde el comienzo fue ese”, por eso “cuando Fernando (Kosiak) nos propuso hacer el libro, una de las cosas que más nos entusiasmó fue saber que ese libro no iba a estar solamente en un circuito comercial sino que la idea es que esté en las bibliotecas de todas las escuelas de la provincia y al alcance de las niñas y los niños entrerrianos».



En ese marco, se refirió al apoyo por parte del gobierno de la provincia hacia la cultura: “tuvimos a disposición los materiales que necesitábamos, el apoyo también de la Editorial, especialmente de Fernando Kosiak que nos acompañó en todo el proceso”, valoró.



Luego se refirió al deber del Estado en la cultura y expresó: «Yo creo que es un deber y una obligación del Estado de apoyar a sus artistas y apoyar la cultura», dijo y manifestó su deseo de que «haya más emprendimientos así en conjunto con los artistas y con el Estado de la provincia de Entre Ríos».



Por último, puso de relieve la calidad de los artistas de la provincia, “hay muy buenos artistitas, escritores, gente haciendo cine, artistas visuales increíbles, como el caso de Lilian, y como el caso de muchos otros artistas amigos que conozco. Así que el Estado apoye a todos en todo lo posible», finalizó.



Por su parte, el escritor, Ramiro Salinas, manifestó su emoción por el momento, «siento que es un evento trascendental para un escritor, un evento que está además refrendado por la presencia del gobernador Bordet y la secretaria de Cultura aquí en Buenos Aires”, valoró.



Se refirió a la importancia de participar del evento, y dijo que es «todo un orgullo porque los artistas muchas veces estamos trabajando en soledad, pero hoy es un día de fiesta, de encuentro y de mucho acompañamiento. Así que me siento feliz, expresó.



Por último, sobre el apoyo de la provincia en la política cultural, dijo que ha “sido siempre un defensor del Premio Fray Mocho porque es un premio literario con el que la provincia reconoce y jerarquiza a sus escritores, a sus artistas a través de la publicación de su obra. Entonces de esta manera garantiza la circulación del material, la distribución que es la otra parte que todo escritor necesita”, valoró.



Participación entrerriana en la Feria del Libro



La Editorial de Entre Ríos (EDER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, participa con un stand institucional en el Pabellón Ocre, Stand 3015 de la Feria. Allí se realizan presentaciones, venta de libros de autoras y autores entrerrianos, lecturas y actividades artísticas.



En el día de Entre Ríos en la Feria se presentó el libro Los Inocentes de Selva Almada, con arte de Lilian Almada. Los inocentes, editado por la Editorial de Entre Ríos, fue el primer libro que Almada publicó en la provincia. Es un libro de cuentos ilustrados por Lilian Almada, en el que texto e imagen se conjugan para crear un conjunto exquisito que invita a la lectura. Selva Almada es autora de “El viento que arrasa” (Mardulce 2012) y de “Chicas muertas” (Random House 2014) entre algunos de sus títulos más exitosos.



Ramiro Salinas (Victoria) es el ganador de la última edición del Premio Literario Fray Mocho que corresponde al año 2020, para la categoría ensayo. Su obra se titula “Arqueología del devenir colectivo – El deambular de lo humano en la pintura de Luchi Collaud”, y también se presentó en el stand institucional de la EDER en la Feria del Libro. Según el jurado que otorgó el premio en octubre del 2021 “el ensayo acierta en cruzar la obra de una artista plástica con y la óptica de un/a escritor/a que ensaya una aproximación a otra materialidad. Que promueve/entabla diálogos entre la pintura, la literatura y la filosofía; y conecta lo individual con lo colectivo; lo universal con lo regional sin excluir a lectores”. La obra ensayística escrita por Salinas entabla un profundo diálogo entre arte y literatura e incluye fotografías de obras de arte de Collaud.



Convocatoria



La Feria Internacional del Libro volvió a realizarse de manera presencial luego del impasse de dos años impuesta por la pandemia. Con el objetivo de federalizar la propuesta de cada año, la EDER abrió una amplia convocatoria para que las y los autores y editoriales de diversos géneros e intereses pudieran estar presentes, en contacto con un numeroso público. De la convocatoria resultó que se programaran más de 30 presentaciones de libros de autoras y autores entrerrianos.



Esta semana en la Feria



Viernes 6/5 a las 16: Susurros de demencia, relatos de locura y horror, de Aaron Konrat.

A las 17: OyéNden Editora presenta: Obra poética, de Dora Hoffmann de Nicolás Darchez (editor).

El Boliche de Impini, de Jorge Rubén Impini

Crónicas periodísticas de María Esther de Miguel, de Daniela Churruarín

A las 18: Adicciones a escena: el teatro como recurso en la prevención, de Mariela Piedrabuena (Editorial Artes escénicas).



Sábado 7/5 a las 16: Aguas claras y Mares de plumas, de Toyi Bouzada

A las 17: Las Armas, de Belén Zavallo. Editorial Aguaviva.



Domingo 8/5 a las 16: Pueblo chico, de Carlos Elbert. Presenta: Alejandro Margulis. Participan: Alejandro Margulis, Bárbara Barlett y Leandro Altamore.

A las 17: Los Libros y el Cine, de Gustavo Labriola (Editorial Dunken).

www.discofm.com.ar