Robaron la bandera de la escuela y niño usó sus ahorros para comprar una nueva

El mástil de una escuela de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, quedó vacío luego de que robaran la bandera argentina. Allí, los alumnos cantaban felices el himno. Nicolás, un nene de 10 años, no soportó la tristeza de sus compañeros, tomó la mitad de sus ahorros y compró una bandera nueva para devolverle la alegría a sus pares.

El pasado lunes los chicos se toparon con que la bandera no estaba; y días más tarde, Nicolás los sorprendió al devolverles la gratitud de cantar el himno frente al símbolo patrio.

Laura, la mamá del pequeño que dejó de lado sus ganas de comprar “un par de botines” o “una pelota” para aportar a un bien común, reveló detalles de la hermosa gesta solidaria de su hijo: “Robaron la bandera el lunes pasado. Buscaron y no la encontraron”, contó. “Nicolás me dijo si la podía comprar, porque se sentía triste. Dijo que tenía plata para botines o una pelota. Me emocionó. Ha salido mejor compañero”, detalló orgullosa a Cadena 3.

Nicolás, el protagonista de esta historia, no renunció a sus ahorros y sus deseos por tener dinero de sobra. “La bandera me salió $3750. Yo tenía $7000. Fuimos a una librería y la compramos”, explicó.

“Todos mis compañeros me felicitaron. Los chicos quedaron contentos”, expresó feliz Nicolás, que añadió: “No me cuesta nada. Vi a mis compañeros tristes porque estamos acostumbrados a cantar el himno siempre”.