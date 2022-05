Massa destacó la reactivación de ENOHSA y su rol como motor de la inversión pública

En el marco del fortalecimiento de políticas públicas territoriales de acceso al agua y desarrollo urbano, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el titular del ENOHSA, Enrique Cresto, encabezaron una firma de convenios de obras con 20 localidades por más de 1.600 millones de pesos. Cresto puso en primer plano la articulación con gobernadores e intendentes y valoró el trabajo conjunto con Bordet en Entre Ríos.

El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto; estuvieron acompañados por las legisladoras nacionales Vanesa Massetani y Tanya Bertoldi, durante la firma de nuevas obras de agua, saneamiento e infraestructura urbana en 20 localidades de nueve provincias (Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén y Tucumán). Se trata de obras pertenecientes a los programas PROARSA, PROAS y Argentina Hace, entre las que se incluyeron mayores inversiones de obra pública en Pueblo Liebig, Hernandarias y Los Charrúas.

En ese marco, Massa valoró la “decisión política del gobierno y de los legisladores de priorizar estas obras”. Destacó que “en los últimos dos años y medio, un millón de personas se conectaron a las cloacas. Estamos hablando de un resultado cabal, concreto y contundente de la política de agua y saneamiento. Son las noticias que no se visibilizan pero que nos tienen que hacer sentir orgullosos porque transforman la calidad de vida de las personas”.

“Eso se logra con trabajo en equipo. Es clave que cada intendente que tuvo la oportunidad de firmar un convenio, iniciar, ejecutar, terminar o inaugurar una obra y de estar peleando hoy por otra, le pida al Congreso que no haya un retroceso en esta área, que avancemos en una ley de agua y saneamiento que transforme estas políticas en una política de Estado, con un proceso sostenido de inversión y mantenimiento. Son las obras que no se ven, las que nos cuestan más, pero las que realmente valen”, reiteró.

En la misma línea, celebró “el trabajo que viene haciendo Enrique y todo su equipo en ENOHSA porque en silencio, con una mirada federal, este organismo que se había abandonado y apagado se transformó en uno de los grandes motores de la inversión pública de la Argentina, generando desarrollo local, calidad de vida, salud y trabajo, con 40.000 empleos directos. Todavía falta mucho por recorrer, por eso los invito a trabajar juntos para hacer visibles estas obras y que los argentinos sientan que valen la pena”, culminó.

Entre los presentes, estuvieron la senadora nacional Sandra Mendoza; la diputada nacional Gabriela Estévez, los diputados nacionales Marcelo Casaretto, Fabián Borda y Guillermo Carnaghi; y la presidenta de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Malena Galmarini.

A su turno, el Administrador de ENOHSA, Enrique Cresto, le agradeció al Presidente de la Cámara de Diputados por “el acompañamiento permanente al organismo”. Remarcó la importancia de la firma de convenios y la impronta federal en las obras de agua y saneamiento: “Trabajamos en equipo con todos, sin importar cantidad de habitantes ni color político de las localidades. Eso se puede ver con las obras que hay en cada pueblo, que posibilitan que un gran número de argentinos y argentinas se incorporen a las redes y ayudan a combatir la pobreza estructural”, señaló Cresto.

Luego recordó que “como intendente de Concordia entre 2015 y 2019 no podía entrar a este organismo porque no había políticas de agua y saneamiento para municipios. Hoy esa realidad es completamente distinta y queremos reconocer a las y los intendentes que priorizan este tipo de obras. Cuando Sergio me habló de la posibilidad de estar al frente del ENOHSA me aseguró que la política de agua y saneamiento sería importante en esta gestión. Desde entonces el Congreso nos aumentó el presupuesto siete veces y pasamos de tener 11 obras a 1.400 en toda la Argentina”, concluyó el titular del Ente.

Obras en localidades entrerrianas

De esta jornada de trabajo y la posterior firma de convenios, participaron además los delegados territoriales de ENOHSA, Gerónimo Vargas Aignasse, Roberto Meli, José Ferrero y Carlos Torres; el Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch; el senador provincial por el departamento Concordia, Armando Gay; intendentes, intendentas y funcionarios de las distintas localidades protagonistas, entre las que se encontraron los presidentes municipales de Pueblo Liebig, Julio Rubén Pintos; Hernandarias, Carlos Lencina; y Los Charrúas, Ariel Panozzo Zénere.

En lo que respecta a las nuevas obras en Entre Ríos, enmarcadas en el trabajo conjunto que Cresto lleva adelante con el gobernador Gustavo Bordet, es importante destacar que en Pueblo Liebig se llevará a cabo la puesta en valor de espacios y edificios públicos que tienen un importante valor social, arquitectónico y patrimonial, con una inversión que supera los $16 millones. En Hernandarias, en tanto, se hará efectiva la readecuación de la trama vial, ejecución de cordones cunetas y desagües pluviales, por más de $14,5 millones; mientras que en Los Charrúas se realizará la obra de pavimentación de la Av. Los Inmigrantes, con una inversión cercana a los $20 millones.

www.discofm.com.ar