El Museo Provincial de Bellas Artes presentará un conversatorio desde Chile

El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos presentará un conversatorio entre las artistas y los curadores autores de la muestra «Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile» actualmente en exhibición en sus salas.



El encuentro será en directo vía streaming desde Chile a través del canal de Youtube del Museo, el próximo jueves 19 de mayo a las 19hs, con acceso libre y gratuito.



La muestra, perteneciente al patrimonio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Ex ESMA), fue inaugurada el pasado 23 de marzo en el marco de las actividades por el Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia que cada año programa el Museo provincial como inicio de temporada. Las 27 obras que integran la exposición pertenecen a las destacadas fotógrafas Helen Hughes, Kena Lorenzini y Leonora Vicuña quienes desarrollaron gran parte de su trabajo durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y fueron reunidas en esta exhibición a través de la investigación y curaduría de los especialistas Montserrat Rojas Corradi y Mario Fonseca con el objetivo de «trazar un mapa visual sobre la memoria de la época, en muchos aspectos desconocida para el mundo actual y proponer una nueva mirada y nuevos flujos en torno a la fotografía de aquel momento».



Para esta activación el Museo ha organizado un conversatorio en vivo del que participarán las tres autoras y ambos curadores a fin de reflexionar y profundizar tanto sobre el proceso creativo y documental de la producción de las obras como del trabajo curatorial posterior que dio como resultado la exposición.

La presentación del encuentro virtual estará a cargo de la directora del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martinez, Marcela Canalis junto a Lorena Bossi, coordinadora del Área de Artes Visuales del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación).



La cita, con acceso libre y gratuito es el próximo, es el jueves 19 de mayo a partir de las 19hs a través del canal de Youtube del Museo: https://www.youtube.com/channel/UCCvw_Av4CNFFRgo8gT1sm-A

La muestra puede visitarse de manera presencial en la sede del Museo, Buenos Aires 355 de Paraná, hasta el próximo 29 de mayo, también con entrada libre y gratuita.

Sobre las autoras

Helen Hughes

Nacida en Oklahoma, Estados Unidos. Creció en Francia, Suiza e Inglaterra, y llegó a Chile en 1971. Luego de algunos viajes por Europa, América Latina y Estados Unidos marcados por la dictadura, en 1977 se instaló en Chile, donde reside actualmente.

Comenzó a trabajar en fotoperiodismo para la revista de la Vicaría de la Solidaridad (Chile, 1977-1983) y, desde 1983, se desempeña como fotógrafa y/o corresponsal para medios extranjeros, tales como ABCNews (USA), History and National Geographic (USA), The New York Times (USA), Time (USA), Latin Trade (USA), Appelberg Publications (Suecia), Politiken (Dinamarca), Sunday Times (UK), Sunday Telegraph (UK), UPI, entre otros.

Se la ha reconocido con el Premio Altazor en fotografía (Chile, 2009). Fue artista invitada por el Toronto Photographers Workshop (Canadá, 1992) y por la Society for Photographic Education en su Conferencia Nacional (USA, 1988). Fue miembro fundador de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y miembro del directorio de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile.



Kena Lorenzini

Nació en Talca, Chile en 1959. Es psicóloga, fotógrafa, curadora y activista feminista. Ingresó al ámbito de la fotografía de manera autodidacta y realizó su debut en 1980. Ha trabajado desde entonces en varias publicaciones como las revistas Análisis, Hoy y Pluma y Pincel, y en el diario La Nación. Su trabajo toma como inspiración al arte urbano presente en Chile desde la década de 1970, pasando por la Dictadura de Augusto Pinochet hasta la reinterpretación de la cultura urbana contemporánea.

Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas durante su carrera, entre ellas el CowParade Santiago (2006), las muestras Chile, geografía de niños en el Palacio de La Moneda (2000), Historia de Chile a través de la fotografía en el Museo de Bellas Artes de Chile (2010) y Fragmentos / Memorias / Imágenes. «A 40 años del Golpe» en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2013), entre otras exposiciones. En año 2010 ganó el Premio Altazor de las Artes Nacionales en la categoría fotografía por Visible/Invisible junto a Helen Hughes y Leonora Vicuña.



Leonora Vicuña

Nace en Santiago de Chile en 1952; entre 1973 y 1978 residió en París, Francia. A su regreso, completó estudios de Fotografía Profesional en La Escuela FOTOARTE donde se recibió en 1979. En 2000 obtuvo el Diploma de Realizadora Multimedia en la Escuela Superior de Realización Audiovisual de París (ESRA).

Como Gestora Cultural, participó en la creación y realización de los Encuentros de Arte Joven (1979-1981) en el Instituto Cultural de Las Condes. Fue co-directora de la revista de poesía La Gota Pura y en 1981 participó en la fundación de la AFI (Asociación de Fotógrafos Independientes). En 2001 se instaló en Carahue y ejerció como profesora de Fotografía en las Universidades Mayor, Diego Portales y Autónoma de Temuco.

Desde 1979 realizó innumerables exposiciones individuales. Entre sus muestras colectivas destacan la de la AFI en Nanterre, Francia en 1983, los Encuentros Internacionales de Arles en 1986 y 1994, Photographier l’Amérique latine, en Caen, Francia, 1988; 6 Visiones, en el MNBA de Santiago, en 1995, Paris/Flash, con fotógrafos chilenos residentes en Francia, en el MAC de Santiago en 1996 y entre 2008 y 2013, la instalación multimedia DOMUS AURAL, en conjunto con Jorge Olave Riveros, nominada al premio Altazor de las Artes 2012 y expuesta en la primera Bienal de Arte en Casablanca, Marruecos, entre otras.



Sobre los curadores

Montserrat Rojas Corradi (Hannover, Alemania – reside en Santiago de Chile) es investigadora sobre fotografía contemporánea chilena y el resto del mundo y curadora independiente, y actualmente se desempeña como curadora de fotografía contemporánea del Museo de Arte Contemporáneo en Santiago Chile. Anteriormente se ha desempeñado como curadora de fotografía en el Centro Cultural Estación Mapocho (Santiago de Chile) y como docente en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, entre marzo de 2009 y diciembre de 2011. Entre las curadurías más destacadas se encuentran: Antología Visual de fotografía joven chilena en el MAC, De Hechos en el MAC Río de Janeiro y fotografía chilena emergente en Legal Art, Miami.

Realizó sus estudios de Artes Visuales en la Universidad de Chile, donde igualmente obtuvo un master en Estudios Latinoamericanos. Cuenta además con un posgrado en Comunicación Audiovisual y Fotoperiodismo en la HfBK Hamburgo, Alemania. Entre sus publicaciones se pueden contar Visible-invisible, tres fotógrafas durante la dictadura , y textos en un sinnúmero de revistas y catálogos en temas referido a fotografía documental, periodística, género, dictadura y memoria.



Mario Fonseca

Artista visual, crítico de arte, curador, académico, escritor, diseñador y editor chileno. Nació en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 1948. Residente en Chile desde 1966. Ese mismo año ingresó a la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile. Dos viajes a Europa le significaron un vuelco en sus inquietudes plásticas, llevándolo a detener sus estudios de pintura e iniciar, a partir de 1971, el uso de la fotografía como medio expresivo. Paralelamente desarrolla una carrera profesional en el diseño gráfico y la edición, ingresando al espacio de la industria de publicaciones nacionales.

Entre otros importantes trabajos y publicaciones editoriales propias escribió un texto referido a la situación de la fotografía chilena como técnica alternativa discursiva y autónoma dentro del área de desarrollo artístico, haciendo un llamado para lograr un reconocimiento autoral de ésta como disciplina. Veinte años después, en 2006 escribió un nuevo texto a manera de segunda parte del anterior. En noviembre de 2009 obtuvo la Licenciatura en Artes Visuales con mención en Fotografía, en la Universidad Finis Terrae.

Prensa Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez

Secretaría de Cultura – Gobierno de Entre Ríos

Buenos Aires 355. Paraná

343 4207868/918

gestionbellasartes@gmail.com

Horarios:

Martes a Viernes de 8 a 13 de 15 a 20

Sábados de 9 a 12 y de 17 a 20

Domingos y Feriados de 9 a 12

Lunes: cerrado