Visita a Club Unidos

En la tarde noche del Viernes, se llevó a cabo en las instalaciones del Club Unidos, la visita de las autoridades del municipio de Pueblo Liebig, acompañando a la institución y a todas las actividades deportivas del club.

✅ Estuvo de anfitrión el presidente de la institución Emilio Coronel, autoridades de la comisión directiva y representantes de dos de las actividades más destacadas de Unidos, como son las de bochas y el New Com.

✅ Se hicieron presentes en horas de la tarde, la Secretaria de Políticas Sociales y Salud Andrea Pintos, junto con todo su equipo de la secretaría, el Viceintendente Hugo Sánchez y el Director de Deportes Abel Dutruel.

✅ Quienes junto a los representantes de las actividades, pudieron interiorizarse del funcionamiento de cada una de ellas y tener presentes los nuevos proyectos y avances para realizar nuevas obras, para poder generar por parte de los clubes, un incremento en la participación ciudadana de cada nueva disciplina, logrando así mayor profesionalismo y que se destaquen los deportistas liebileños.

✅ Tambien acompañaron con su presencia el intendente de Pueblo Liebig, Julio Pintos junto al Senador Provincial Mauricio Santa Cruz, el Secretario de Gobierno Ricardo Esteban Errecart y el Secretario Legal y Técnica Dr. Gastón Villanova.

✅Noche con novedades importantes para todo el Departamento Colón, gracias a las gestiones realizadas por el intendente Pintos, se viene en junio el Torneo Argentino de bochas para los juveniles, con sede central en nuestro pueblo, por lo que su denominación será TORNEO ARGENTINO DE JUVENILES «MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG»

✅El torneo tendrá su epicentro en Liebig, donde se realizará la apertura y posterior entrega de premios, pero las diferentes etapas serán disputadas en canchas de localidades de todo el Departamento.

✅Desde la Municipalidad de Pueblo Liebig, vamos a continuar apoyando a nuestros clubes, promoviendo las diversas actividades deportivas que se llevan adelante en las mismos, las cuales aportan y brindando a toda la comunidad, la posibilidades de que cada niño, niña o jóven, pueda ser parte y realizar una formación deportiva adecuada, con todos los elementos necesarios y también tener en cuenta la inclusión de adultos, en las actividades que se suman, como ser el New Com, donde participan vecinos y vecinas de diferentes edades.