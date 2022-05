Tandil: Armó una parrilla portátil que funciona con paneles solares

Lorenzo Thompson, propietario de Electrónica Thompson y experto en el uso de energía renovable, confeccionó una novedosa parrilla portátil que funciona con energía solar, mediante la conexión de paneles a una batería.

El comerciante, que además cuenta con un Posgrado en Energía Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), comentó que la idea surgió a partir de un pedido de un amigo camionero de la ciudad de Tandil, que le solicitó una parrilla portátil que la pueda llevar a todos lados y utilizarla en cualquier lugar y espacio.

“Entré a investigar y a buscar, y encontré varias opciones para darle una solución al amigo”, comentó, señalando que poco a poco fue diseñando el producto determinando paso a paso la parte de alimentación de energía, el consumo que utilizaría y el panel solar que le puede funcionar, así como la batería.

Hasta que finalmente, “de algo que parecía un sueño o algo muy loco, salió una realidad: una parrilla a energía solar que la probé el domingo pasado y anda perfectamente bien. Funciona con dos baterías y hay dos paneles que reponen la carga de esas baterías, así que en cualquier momento esa parrilla estará disponible para el que la quiera ver”, adelantó.

“Es portátil y funciona con energía solar”, remarcó, precisando que es como una parrilla cualquiera que va conectada a un sistema de generación de 220 voltios alimentado por paneles solares.

La misma puede funcionar en espacios pequeños, como un departamento, o también al aire libre, como seguramente la utilizará su amigo de Tandil. “Se puede hacer un asado, cocinar otras cosas o calentar agua”, ejemplificó.

Thompson no quiso hablar de un “invento” ni que haya “fabricado” algo, más bien se inclinó por decir que hizo “una integración entre la parrilla y la tecnología solar que se necesita para darle energía”.

“La tecnología siempre está presente para lo que a uno se le ocurra, el tema está en enganchar esos elementos para armar ese rompecabezas. Es nuevo, novedoso, pero el costo todavía no lo tengo, porque lo estoy ultimando, para el mes que viene lo voy a tener todo definido”, estimó.

Más adelante, el experto en energías renovables indicó que “en el mundo de hoy nadie puede desconocer los problemas climáticos que tenemos, y una de las formas de mitigar el cambio climático es utilizar la energía renovable”.

“Siempre sostengo esta idea de que el proceso de transformación es todo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo obtengo energía a partir de un proceso de transformación tengo que ver cuáles son los elementos que ingresan para que los residuos que deje esa transformación no me perjudique el ambiente o cualquier vida, ese es el concepto clave. Un panel que toma la radiación solar no genera ningún residuo tóxico, ahí es donde hay que apuntar”, concluyó.