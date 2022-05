Más de 50 artistas participaron del primer encuentro de muralistas de Entre Ríos

Sobre el final de la jornada del domingo se dio lugar a un conversatorio del que participó el Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto; la Secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D’Agostino; el Subsecretario, Germán Gómez; y Yamila Cornejo como representante del municipio local, en donde las y los artistas pudieron expresar sus inquietudes y necesidades respecto al sector que los nuclea.

Uno de los propósitos centrales de este intercambio tuvo que ver con recepcionar las necesidades del sector en pos de lograr su reconocimiento como trabajadores con necesidades específicas y dar respuesta a ello, mediante políticas públicas que los representen.

“Lo más sorprendente que pasó en el encuentro fue la articulación con la comunidad. Vecinos y vecinas ofrecían paredes para pintar, ellos mismos las blanqueaban dejándolas listas para el Encuentro, y luego participaban con el artista asignado, ayudándolo en lo que necesitaban, pero también participando del proceso artístico. Consideramos que lo que crea el arte urbano con el muralismo es la conexión con la comunidad y con diferentes colectivos. Es un arte fundamentalmente participativo”, dijo la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D´Agostino.

Y agregó: “queremos rescatar las potencialidades de lo comunitario y participativo, y seguir haciendo el encuentro en distintas ciudades. Trabajaremos para que se instaure, para que no solo le quede un capital artístico a las ciudades por las que pasa el Encuentro, sino también para que los vecinos y vecinas puedan vivir esa experiencia”.

Mosca Zapata, muralista diamantino, destacó la capacidad de trabajo en equipo y el deseo de moverse para que otras cosas sucedan «creo que este sector lo que más tiene es colectivismo, porque no sé si en todas las áreas se produce que las personas puedan trabajar en conjunto. Creo que todos acá, fuera de cualquier evento, hemos cruzado un pincel». Mientras que Lisandro Urteaga, quien junto a Marlene Zuriaga fueron convocados como talleristas de «muralismo y arte público» por su trayectoria, intervino para resaltar el hecho de que representantes del Estado se encuentren dispuestos a escuchar de primera mano qué sucede con los artistas del mural: «Están ante una posibilidad muy hermosa; yo no he escuchado en otros lados que suceda esto.»

Con gran emoción y alegría por los días intensos de trabajo, las y los muralistas manifestaron su ilusión por lograr que el Encuentro Provincial de Muralistas sea anual y siga sucediendo en pueblos pequeños de Entre Ríos, con la premisa de federalizar el arte y democratizar las oportunidades.

