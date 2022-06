Piano y percusión serán los protagonistas del próximo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

La presentación, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con el auspicio de la Fundación Iaper, se transmitirá por streaming y radio.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el Centro Provincial de Convenciones, sito en San Martín 15 de Paraná, bajo la dirección del director invitado el maestro César Iván Lara.

Acompañarán como solistas los músicos integrantes de la Sinfónica provincial: Celina Federik – piano-, Pablo Bagilet –percusión- y Francisco Andrés Vergara Moya –timbal y percusión, Además del reconocido pianista José Luis Juri.

Se interpretarán obras de Bela Bartok, Concierto para Dos Pianos, Percusión y Orquesta; y de P. I. Tchaikowsky la Sinfonía No. 4 Op. 36.

El público podrá acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual se realizará la descarga del mismo.

La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios. La entrada es libre, por orden de llegada. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas.

Streaming y radio

El concierto comenzará a las 20.30 hs y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar

Acerca de César Iván Lara, director de Orquesta

El maestro César Iván Lara es una de las personalidades más relevantes del medio musical latinoamericano. En sus inicios en Venezuela fue Director Titular de la Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” del Táchira y luego de la Orquesta Sinfónica de Falcón, donde su activa contribución artística propició la construcción del primer teatro de la Provincia: el Teatro Armonía. Luego y por casi una década asumió la dirección musical de la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida, recibiendo por su fructífera e intensa labor frente a esta agrupación sinfónica la inédita distinción de Director Emeritus. En ambos organismos el Maestro Lara desarrolló fuertes lazos con las comunidades mostrando a sus orquestas como instrumentos versátiles y cercanos a la gente, dándole preponderancia a la identidad. En 2013 gracias a su ejemplar trayectoria frente a las mejores agrupaciones sinfónicas de El Sistema es nombrado Director Asociado de la Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” de Venezuela (OSSBV) desarrollando una intensa actividad en el Centro de Acción Social por la Música y siendo asiduo director invitado de todas las orquestas profesionales de Venezuela. Internacionalmente, ha sido invitado a dirigir orquestas en Colombia, Nicaragua, Ecuador, México, Perú, Cuba, Corea del Sur, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Digno de mención, su participación al frente de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana “Simón Bolívar” y el cantautor argentino Fito Páez en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la celebración de los 203 años de la Revolución de Mayo (2013). En Octubre de 2015 hace con gran éxito su debut operístico dirigiendo los Martirios de Colón del compositor venezolano Federico Ruiz, y al mes siguiente en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño en Caracas dirigió la nueva producción de la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini con gran aceptación. En 2016 dirige nuevamente Butterfly en el Dageu Opera Center (Corea del Sur). En mayo de 2018 logra mediante concurso ser nombrado director de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, donde ha sido baluarte de las producciones de ópera del Elixir de Amor de Gaetano Donizetti y el relanzamiento del ballet clásico luego de muchos años de ausencia en el Teatro Independencia con la puesta en escena de Coppelia de Leo Delibes. Asimismo acompaña a la orquesta en su histórica primera actuación internacional en el Teatro Solís en Montevideo, Uruguay con resonante éxito. Junto a la Filarmónica de Mendoza el Maestro Lara desarrolló en el período de restricciones sanitarias una intensa actividad artística, buscando alternativas constantes para que el organismo bajo su responsabilidad cumpliera en momentos tan difíciles su misión social y artística, siendo uno de los organismos provinciales que lideró el progresivo regreso a los teatros de las orquestas sinfónicas del país.

Sobre José Luis Juri –Pianista

Nacido en Buenos Aires (Argentina), desarrolla una amplia actividad de concertista, docente y gestor cultural, tanto en su país como en el exterior.

Estudió en el conservatorio “Manuel de Falla” de Buenos Aires.

Se radicó muy joven en Italia, estudiando en la Accademia Chigiana de Siena, con los maestros Rodolf Buchbinder y Paul Badura -Skoda, y en Suiza con Edith Fischer, discípula dilecta de Claudio Arrau durante cuatro años.

Desde hace muchos años, ofrece regularmente conciertos en diversos países: Italia, Francia, España, Bélgica, Suiza, Egipto, Túnez, Cuba, México, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina.

Pueden destacarse sus presentaciones en el Festival Cervantino y Teatro de las Bellas Artes (México), Gran Teatro de La Habana (Cuba), Octubre Musical de Carthage (Túnez) Óperas de El Cairo y Alexandria (Egipto), Festival de Blonay y Radio de la Suisse Romande (Suiza). En Italia, los festivales de, Chiavari y Savona, el Festival “Spinacorona” (Napoli), Perugia Music Fest, Ridotto del Teatro alla Scala di Milano. En Brasil, el Memorial de America Latina (Sao Paulo), Palacio de las Artes (Belo Horizonte). Teatro Solís de Montevideo, Festival de Música de Cámara de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

En Argentina: Teatro Colón, Mozarteum Argentino, Semana Musical de Llao-Llao, Teatro Argentino de la Plata, CCK, y los más importantes teatros y orquestas de todo el país.

Recibió en el año 2006, la condecoración de Cavaliere della Repubblica Italiana.

Grabó para el sello “New Day” de Italia.

En el año 2010, realizó para el sello discográfico TRADITION, varios CD de fortepianos históricos dedicados al Romanticismo Rioplatense.

Recientemente, grabó para el sello “Virtuoso Records” el CD “Músicas Porteñas” auspiciado por la Ley de Mecenazgo del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Desarrolla una amplia actividad pedagógica. Es profesor de las cátedras de piano superior y música de Cámara del Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, de música de Cámara en la Universidad Nacional de Las Artes, y es docente además, coma en la Carrera de Perfeccionamiento en Música de Cámara Vocal, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires.

En la tarea de gestor cultural, merece señalarse la creación y dirección artística de ciclos de gran proyección: El festival de Semana Santa de San Isidro “El camino del Santo” durante diez años. “Clásica Joven”, en el CCK, merecedor del premio de la Asociación de Críticos Musicales Argentina, y el EPI: Encuentros de Piano Internacionales, que desde hace 13 años se desarrolla en el Camping Municipal Bariloche, en la Patagonia Argentina.

Celina Margarita Federik

Nació en Paraná en el año 1974. Inició sus estudios musicales con su abuela Susana Garcilazo, y los continuó en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” con la Prof. Graciela Reca, obteniendo el Título de Profesora de Música de Nivel Superior.

Ha tomado cursos con los pianistas Pía Sebastiani, Silvia Kersembaum, Daniel Rivera, PiotrPaleczny, Peter Eicher, Mónica Cosachov y Federico Aldao.

Ha dado recitales como solista, en agrupaciones de cámara, junto a la Escuela Coral “Mario Monti”, junto a la Sinfónica de Entre Ríos, junto a la Camerata “Los Espejos” de Santa Fe, fue pianista de la Compañía de Tango “El entrerriano”.

Ha participado como solista en los Festivales Galas del Río en la ciudad de La Paz.

Grabó la obra para piano de Gari Di Pietro; la Suite para piano “Travesía” de Águeda Garay y el disco «Música Argentina de Cámara» de Luis Barbiero- En el 2019 grabó el disco «Verdecer», junto a El rio las trae

Se desempeña como docente de Piano en la Escuela de Música “Prof. C. Carminio”

Desde el año 2012 es pianista de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Pablo Bagilet, Percusión

Pablo Bagilet es oriundo de la ciudad de Santa Fe. Recibió su Licenciatura y Master en Percusión de la University of Georgia (EEUU) y su Doctorado de Michigan State University (EEUU), donde fue becario y ayudante de cátedra. Durante ese tiempo se desempeñó además como profesor de percusión en el Emmanuel College, Hillsdale College y Saginaw Valley State University (EEUU). Como intérprete Pablo ha tocado en Sudamérica, Europa, Asia y los EEUU. Fue integrante de la Orquesta Académica del Teatro Colón de Buenos Aires, percusionista principal de Midland Symphony (EEUU) y timbalista visitante de Wuhan Philharmonic (China). También fue percusionista contratado de la Filarmónica de Buenos Aires en Argentina, Augusta, Midland, Lansing y Jackson Symphony en EEUU. Pablo ha sido percusionista de Broadway Shows tales como Legally Blonde, The Young Frankenstein, White Christmans, A Chorus Line, 9 to 5, Mary Poppins, West Side Story, y Shrek. Pablo recibió como galardón el Primer Premio en Percusión del Mozarteum Santa Fe, Premio a la Excelencia Cultural de la Nación Argentina / Presidencia de la Nación, UGA Concerto Competition y participó en la Competición Internacional de Vibráfono Claude Giot en Francia. Sus composiciones, Argentinean Suite, Baires y Lucía, han sido publicadas por Bachovich Music Publications (New York) y son interpretadas en diferentes escenarios del mundo. Pablo participó además en numerosas grabaciones discográficas. En la actualidad, Pablo es timbalista y jefe de fila de la Sinfónica de Entre Ríos, Sinfónica Provincial de Santa Fe, y profesor titular en la cátedra de percusión del Instituto Superior de Música de la UNL (todos cargos obtenidos por concursos de antecedentes y oposición). Pablo es Artista/Educador de Vic Firth Company y vive en Santa Fe, junto a su esposa Carolina y sus hijos Lucía y Agustín.

Francisco Andrés Vergara Moya – Timbal y percusión

Francisco Vergara Moya se desempeña, actualmente, como Suplente de Solista de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Entre Ríos, uno de los organismos orquestales más importantes del interior de la Argentina. Obtiene este cargo por concurso de antecedentes y oposición en el año 2016. Asimismo, desde mayo de 2018 es Ayudante de Cátedra de la carrera de Percusión de la Universidad del Litoral. Ha Sido finalista en distintos concursos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Desde 2019 participa en la Orquesta de Cámara de la Orquesta del Instituto Superior de Música de la Universidad del Litoral.

Comenzó sus estudios de manera particular con los maestros Tristán Taboada (Orquesta Estable del Teatro Colón) y Arturo Vergara (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires), como así también ha estudiado con Marcos Cabezaz, Sebastián Hoyos, Pablo Bagilet, Marcos Serrano, Nick Woud, Gustavo Gimeno, estos últimos solistas de la Concergetbouw Royal Orchestra (Países Bajos).

Actualmente, se encuentra en las instancias finales de la carrera de la Licenciatura en Instrumento con orientación en Percusión, bajo la tutela de Marcos Serrano (timbal solista de la Orquesta Sinfónica Nacional).

Ha participado en varios organismos, tanto de ámbito privado como público. Entre éstas cabe destacar: Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Estable del Teatro Colón, Orquesta Sinfónica Provincial de Entre Ríos, Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, Orquesta Juan de Dios Filiberto, Orquesta Juventus Lyrica, Orquesta Buenos Aires Lírica.