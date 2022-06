Robbie Williams anuncia un nuevo álbum con sus grandes éxitos

El artista británico Robbie Williams anunció hoy el lanzamiento de “XXV” para el 9 de septiembre. El álbum ya está disponible para pre-ordenar.

Celebrando los 25 años de Robbie como solista y con innumerables singles de éxito número 1 y favoritos de los fanáticos, las canciones fueron recientemente orquestadas por Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell, y regrabadas con el aclamado Metropole Orkest en los Países Bajos. “XXV” va a estar disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. La nueva versión de “Angels” ya está disponible.

Tanto el álbum estándar como el de lujo contarán con la nueva canción “Lost”, una canción conmovedora en estilo clásico de Robbie con letras conmovedoras, elementos de piano y cuerdas elevadas. El álbum deluxe va a contar con 3 canciones originales extra: “Disco symphony”, “More than this” y “The world and her mother”.

Después de un gran éxito con “Take That” , Robbie comenzó su carrera en solitario hace 25 años en 1997 con el lanzamiento de su álbum debut, “Life thru a lens”, y rápidamente se hizo famoso por una combinación de grandes canciones, fascinantes espectáculos en vivo y una personalidad encantadora y divertida que le ganó más fanáticos en todo el mundo. El disco fue el primer álbum número 1 de Robbie en el Reino Unido de su carrera en solitario y los singles más exitosos incluidos en “XXV” son “Let me entertain you”, lanzado originalmente con su icónico video musical en blanco y negro con Robbie usando un mono enjoyado y maquillaje monocromático, y el legendario “Angels”, que catapultó a Robbie a la fama internacional como solista y sigue siendo su single más vendido hasta la fecha.

El nuevo álbum también incluye “Millennium”, el primer sencillo número 1 en solitario de Robbie en el Reino Unido, los éxitos Top 10 “Strong” y “No regrets”, y su segundo éxito número 1 en solitario en el Reino Unido, “She’s the one”, todos lanzados en su álbum de 1998, “I’ve been expecting you”. Del álbum de 2000 “Sing when you’re winning”, “Supreme”, “Kids”, el dúo himno con Kylie Minogue, “Rock DJ”, lanzado con un video innovador, y “The road to Mandalay” todos aparecen en “XXV”.

Robbie dice: “Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum ‘XXV’, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen”.

“XXV” es otro gran hito en la brillante carrera de uno de los artistas más condecorados del mundo. Robbie tiene seis de los 100 álbumes más vendidos en la historia británica, vendió 80 millones de álbumes en todo el mundo, logró 14 singles número 1 y un récord de 18 BRIT Awards, más que cualquier otro artista en la historia de la música.

Robbie también recaudó £ 60 millones hasta la fecha para caridad a través de la cofundación de Soccer Aid para UNICEF desde 2006 y este mes lanzó su primera colección de arte con Ed Godrich, “Pinturas en blanco y negro”, que se dieron a conocer en Sotheby’s. Va a interpretar la nueva versión de “Angels” durante el espectáculo de medio tiempo en el Soccer Aid de este año que tendrá lugar el 12 de junio y se emitirá en ITV.