Reconocimiento a los Veteranos de Malvinas, Salvador Fernández, Carlos Mondino y Oscar Medina

Este miércoles el Presidente Municipal Gustavo Bastian estuvo presente, en Barrio El Brillante, en el hogar del ex combatiente de Malvinas Salvador Fernández, donde al igual que en las casas de los demás reconocidos de la ciudad, se colocó una placa en homenaje a los 40 años de gesta bélica de nuestras islas. Acompañaron el momento el ex combatiente Mario Vaucher y Daniel Truffa.En el día de ayer también se descubrió una placa homenaje en el domicilio del ex combatiente Carlos Mondino.Por su parte en la casa del ex combatiente Oscar Medina, quién no se encuentra en estos días en la ciudad, fue colocada también una placa en su homenaje.