Bordet ratificó la convocatoria a los docentes por salarios

“El compromiso que asumimos es educación de calidad y la educación de calidad se hace con infraestructura adecuada, extensión de la jornada escolar y más y mejores salarios para nuestras maestras y maestros”, sostuvo este jueves el gobernador Gustavo Bordet.

Fue en General Campos al inaugurar nueva unidad educativa de nivel inicial.



“Nosotros creemos que la educación es la clave para las sociedades del futuro. En el futuro el mercado laboral va a estar dominado por la experiencia y el conocimiento. El conocimiento va hacer que las personas puedan optar por una estabilidad laboral en los tiempos que vendrán y para esto, educar es central”, afirmó el mandatario junto a la la vicegobernadora, Laura Stratta, docentes y niños de la institución educativa.



Allí, Bordet recordó que “habíamos visto como esta obra empezaba y se paralizaba. Es uno de los tantos Jardines que se prometieron en el gobierno nacional anterior y no se construyeron. Después tomamos la posibilidad de construirlo desde la provincia y este es el número 17 que inauguramos”, subrayó y mencionó que, además, que se están abriendo nuevas ofertas: “El lunes tenemos una apertura para otra unidad de Educación Infantil», adelantó y recordó que ayer en la ciudad de Paraná se inauguraron tres.



Destacó que todo eso, “forma parte de dotar de una infraestructura escolar en todos los niveles: inicial, primario, secundaria y terciario”.



“El conocimiento va hacer que las personas puedan optar por una estabilidad laboral en los tiempos que vendrán y para esto, educar es central”, afirmó y agregó: “Son las cosas que no se ven, se puede ver un edificio y uno puede apreciarlo pero, por ahí hay cuestiones en la que trabajamos todos los días que tienen que ver con mejorar los contenidos curriculares, contenidos áulicos y esto que no se ve pero que efectivamente tiene un impacto en la formación de nuestros niños. De nuestros chicos como en el nivel inicial», sostuvo.



Apuntó que por “eso es tan importante construir jardines, dotar de presupuesto para que puedan tener los conocimientos necesarios y este es el compromiso», aseguró al recordar que esta semana firmó con el ministro de Educación la extensión de las jornadas en educación primaria: » Hay 1.105 escuelas primarias en la provincia de Entre Ríos. Con este convenio progresiva y paulatinamente se irán sumando las jornadas extendidas. Ya en el mes de agosto comienzan las primeras. Luego en septiembre y llegar a fin de año con la totalidad y comenzar el ciclo lectivo del 2023 con la totalidad de las escuelas de Entre Ríos con jornada extendida», afirmó.



Y continuó: “Esto significa por un lado, que nuestros chicos van a poder tener la posibilidad de adquirir más y mejores conocimientos en la escuela y estar más tiempo dentro de la escuela. Y representa de acá de a fin de año, si uno toma la suma de todas las horas, 18 días más de clases y para el año que viene va a significar 39 días más de clases», precisó.



«Es mejorar no solo el edificio, sin o también mejorar como logramos que haya más educación. Que nuestros chicos se eduquen más y se eduquen mejor y, también para nuestros docentes la posibilidad de que estás horas de jornadas extendidas se transformen en una posibilidad de tener un mejor salario”, dijo y acotó: “He escuchado un montón de políticos que vienen, que prometen y que dicen vamos a extender las jornadas, hay que dictar más clases. Pero, porque no lo hicieron, porque esto cuesta dinero y porque hay pagarlos a nuestros docentes. Nosotros lo que hacemos con esta jornada extendida es, además, de que nuestros chicos estén en la escuela, darle a nuestros docentes que tengan la posibilidad que tengan más y mejor salario. Las dos cosas».



Ambulancia



El mandatario entregó una ambulancia y destacó la posibilidad “poder cumplir con los compromisos que tenían con el Hospital de San Salvador que me habían planteado la posibilidad de una ambulancia más”.



“En esta gestión, vamos a superar más de 100 ambulancias entregadas en todo el territorio de la provincia”, subrayó el mandatario, luego de hacer entrega de la ambulancia para el Hospital San Miguel de San Salvador.



Junto al mandatario estuvieron en el acto la presidenta Fundación Iapser, Mariel Ávila; los ministros de Producción, Juan José Bahillo; y de Planeamiento, Marcelo Richard; los intendentes de General Campos, Sergio Martínez; y de San Salvador, Lucas Larrarte; el senador provincial, Marcelo Berthet; y la directora de la Unidad Educativa Nº 52 Pulgarcita, Claudia Arralde, entre otras autoridades.



Día histórico



“La verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Para nosotros es un momento histórico y estamos muy felices por este nuevo espacio que es muy cómodo. Yo siempre digo que es un lugar donde cualquier maestra jardinera estaría orgullosa de estar trabajando, y felices porque es muy cómodo y muy acogedor para nuestros alumnos de nivel inicial”, expresó la directora al tiempo que agradeció al gobernador Gustavo Bordet y a “todos los que nos acompañan hoy y todos los días en este trajinar de nuestra educación”.



A su turno, el intendente Martínez destacó la importancia de esta obra, describió las gestiones realizadas para su construcción y recordó que la misma estaba enmarcada en un programan nacional que “fue abanada” por el gobierno anterior. “Hicimos gestiones, se lo planteamos al gobernador Bordet quien tomó las riendas para que esto hoy en día sea una realidad y hoy llegamos a su inauguración oficial”, dijo Martínez, y enumeró la ejecución de otras obras educativas, viales, viviendas y de saneamiento que se concretan en su ciudad. “Esto había que aclararlo porque en estos días vemos que nos visitan funcionarios porteños que hablan de educación y de muchas cosas, pero cuando les tocó el turno a ellos fueron incapaces de terminar un jardín de infantes”, remarcó finalmente el intendente.



Detalles de las Ueni



Las Unidades Educativas de Nivel Inicial (UENI) se construyen en Entre Ríos con fondos del Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Estas nuevas unidades tienen un prototipo moderno y adaptado a las nuevas currículas.



La de General Campos es una de las 20 unidades de nivel inicial que se construyen en toda la provincia. Las obras correspondientes al Programa 46 y tienen por objetivo fortalecer la infraestructura educativa en este nivel en todo el territorio argentino.



Esta línea de acción se apunta a la construcción de nuevos edificios y el equipamiento de los mismos con el fin de ampliar y garantizar la matrícula en este nivel educativo, cumplimentando con la obligatoriedad de escolaridad en niños de 4 y 5 años, y la universalización de la educación para los niños de 3 años.



Las Unidades Educativas de Nivel Inicial establecen construcciones conforme a diferentes prototipos desarrollado por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación. El nuevo edificio de General Campos, en el departamento San Salvador, posee área de gobierno, tres salas con sanitarios incluidos, salón de usos múltiples con cocina, depósito y patios. El monto de la obra asciende a 14.884.931 pesos.



Entre las actividades, el mandatario, además, mantuvo una reunión con representantes del sector arrocero y por último recorrió el cuartel de Bomberos de la localidad.

