Se presentaron dos libros sobre Malvinas en Casa del Bicentenario

Este sábado por la tarde en un encuentro abierto, los autores Sr. Washington Bárcena y el Dr. Eugenio Luis Facchin, realizaron la presentación de sus obras “Destructor ARA Bouchard, en Malvinas” y “The Untold Story of a fighting Ship, one ship, two flags and thousand battles”, respectivamente. Ambas narraciones tienen como eje central el buque de guerra, el destructor ARA Bouchard, que perteneció a la armada argentina y se desempeñó durante la guerra de Malvinas en el teatro de operaciones del Atlántico sur en el año 1982.El Sr. Washington Bárcena centra su relato en el derrotero de este buque durante el conflicto bélico, reconstruyendo con gran emotividad y rigor histórico los momentos vividos a través de la compilación de relatos de sus tripulantes.Mientras que el Sr Eugenio Facchin aborda apasionadamente la historia de este buque de guerra que inscribió sus hazañas en la historia naval mundial, desde su construcción hasta su desguace final. Ambos presentadores compartieron relatos de la participación durante la guerra, ya que son veteranos de Malvinas.