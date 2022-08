Nonpalidece presenta su disco en Concepción

Suma Paciencia será la banda anfitriona en la presentación del sexto disco de “Nonpa”, el sábado 20 de agosto en Concepción del Uruguay.

A pocas semanas de que la banda oriunda de Tigre – Buenos Aires realizara la presentación oficial del disco en el mítico Estadio Obras y comenzara una gira extensa por todo el país, se anuncia este show en Concepción del Uruguay, siendo el único que realizarán en la provincia de Entre Ríos.

Será una noche a puro Reggae, ya que esta banda consagrada en el género contará con la apertura de “Suma Paciencia”, quienes vienen pisando fuerte en la escena, con una trayectoria que trasciende la región, lo que refuerza la promesa de ser un espectáculo musical imperdible.

La primer pre-venta de entradas se agotó a pocos días de conocerse la noticia y la segunda ya se encuentra disponible en Kiosco Tilcara (Galarza y Eva Perón, C. del Uruguay), Claro Que Yes (Eva Perón 68, C. del Uruguay), Kiosco El Drastor (Urquiza 301, Colón), Shark Clothing (España y Bolívar, Gualeguaychú), Rockería Rock en las Venas (San Luis 623, Concordia), Bigote Beer (Mitre y Tratado del Pilar, Villa Elisa) y de forma virtual por Passline.

Este evento apto para mayores de cinco años se realizará el sábado 20 de agosto en Doña Mary, ubicado en Sarmiento 2820, que abrirá sus puertas a las 21 Hs. con servicio de cantina y la musicalización de Sabri Selekta, también oriunda de Concepción del Uruguay.

Nonpalidece

Popularmente conocida como «Nonpa», esta agrupación musical argentina de reggae se formó en 1996 en Tigre, Buenos Aires, con una base espiritual muy marcada, donde están presentes las letras de amor, conciencia, la naturaleza y mensajes de optimismo.

En el año 1997 grabaron un demo con cuatro temas y luego encararon su primera producción independiente, «Dread al control», en los estudios de Karamelo Santo. El 2002 los vio salir de gira por Costa Rica.

«Nuevo día», su segundo material discográfico, fue grabado en 2004 con canciones de estilo roots reggae, entre ellas «Tu sueño», con la que realizaron un videoclip. Al año siguiente, comenzaron a grabar su tercer álbum, «Hagan correr la voz», que fue lanzado en 2006. En 2008, realizaron una presentación en La Trastienda, de la cual salió el disco «Nonpalidesenchufado» y el video «En el río es mejor». Dos años después grabaron «El fuego en nosotros».

En 2011 lanzaron «Living Memory» nacido del recital Tributo a Bob Marley realizado en el estadio Luna Park de Buenos Aires, en el que participaron otros artistas como Ricardo Mollo, Carajo, el Negro García López, Ricardo Tapia, Actitud María Marta y Ciro Pertusi.

2012 fue el año en el que participaron del Vive Latino en México. Luego continuaron con una gira por Centroamérica y en el 2013 lanzaron su disco «Activistas». En Octubre del 2021 editan su 6to disco de estudio titulado NONPALIDECE, que cuenta con 10 canciones y se puede disfrutar en sus redes sociales.

Suma Paciencia

Luego de un festejo multitudinario por la primer década, realizado en Concepción del Uruguay, su ciudad natal, Suma Paciencia se afianzó sumando integrantes a su formación, y presentándose en diversos festivales como una de las revelaciones de la música Reggae en Argentina, compartiendo escenario con grandes artistas como: Los Cafres, Nonpalidece, Los Pericos, No te va gustar, La Vela Puerca, Kapanga, La Delio Valdez y Eruca Sativa.

Debido a la pandemia, la banda volcó su creatividad en el estudio de grabación y lanzó cinco sencillos, mostrando una constante evolución musical y realizando estos materiales con productores de renombre como Mariano Bilinkis y Adrián Pagliano.

Con el regreso a las presentaciones «en vivo», el proyecto sumó a sus plataformas virtuales, el vídeo de la presentación completa en la Fiesta Nacional de la Playa 2022, dos video-lyrics y la versión acústica de una de sus canciones ya editadas para el ciclo «Música para Compartir» de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estas canciones y videoclips, al igual que el resto de su discografía, se pueden encontrar en sus redes sociales, canal de Youtube y Spotify.

Sabri Selekta

Sabri Selekta es musicalizadora, selectora de reggae y DJ, compartiendo música seleccionada con conciencia y perspectiva de género: “no separo la obra de le artista e intento llevar un mensaje positivo, creando un espacio seguro e inclusivo para les oyentes”. En sus presentaciones, invita a generar una fiesta respetuosa mientras combina sonidos modernos y digitales con toques clásicos.