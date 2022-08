Turf brillo en México

La banda argentina Turf fue invitada a tocar en una fecha especial por la banda local DLD. Ofrecieron un gran show en el Palacio de los Deportes y realizaron una gira promocional por los medios más importantes de la región.

Turf regresó a México consolidándose entre las bandas argentinas más queridas. La banda liderada por Joaquín Levinton hizo vibrar de emoción al público mexicano en la noche del sábado 13 de agosto junto a DLD en el Palacio de los Deportes. Continuando la conquista de tierras aztecas, el “Turfshow” desplegó toda su energía y como parte de la gira promocional de lanzamiento de su último single “Lamento boliviano” visitaron los medios más importantes de la región.

Tanto en los shows como en la visita a los medios, Turf dio a conocer en vivo su versión de “Lamento boliviano” su reciente sencillo.

En el cancionero del rock latino, si hay “una que sabemos todos” esa es «Lamento boliviano«, clásico de clásicos de la banda argentina Alcohol Etílico, maravillosamente inmortalizada por Los Enanitos Verdes en 1994.

Casi dos décadas después y reivindicando la fuerza del rock argentino, Turf presentó una nueva versión uniendo magias y efervescencias con los mexicanos de DLD. Más bailable, con una buena dosis de psicodelia y modernidad pero conservando el poder de su espíritu catártico, «Lamento boliviano» con DLD se convirtió en el nuevo single oficial del próximo álbum de Turf -séptimo en su discografía-, del que se conocen los adelantos previos “Gatitas y ratones”, “Malas decisiones”, “Cuál?” y “Voy dejando atrás”.

También fue una oportunidad perfecta para repasar los éxitos de toda su discografía, por eso no faltaron los clásicos como “Magia blanca”, “Pasos al costado”, “Yo no me quiero casar…y ud?”, y muchos más.