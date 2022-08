Conciencia ambiental: Trabajadores de agua y saneamiento participan de los talleres de concientización de ENOHSA

En Villaguay continuó su recorrido por localidades entrerrianas el taller de capacitación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Operadores Locales. La iniciativa es impulsada por ENOHSA, junto a la Fundación de Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo (FUTRASAFODE) y el Instituto Universitario de Agua y Saneamiento (IUAS).

Con la participación de operarios y prestadores de servicios de agua y saneamiento de localidades del Departamento y la región, tuvo lugar en el Centro de Convenciones “Papa Francisco” de Villaguay una nueva jornada de capacitación, debate y concientización.

El encuentro contó con la presencia de la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; el senador provincial Adrián Fuertes; el Rector del Instituto Universitario de Agua y Saneamiento, Prof. Luis Liberman; y el Gerente Técnico de ENOHSA Región Litoral, Ing. José Luján, entre otras autoridades.

Federalización de la obra pública

A modo de bienvenida, el senador Fuertes saludó a las y los presentes y recordó que «hace unos meses si alguien nombraba al ENOHSA no sabía de qué se estaba hablando. En muy poco tiempo, a partir de la gestión de este gobierno nacional y de Enrique Cresto, no solo sabemos lo que es ENOHSA, sino que tenemos obras de este organismo federal tan importante en todas las localidades».

De igual modo, puso énfasis en la importancia del IUAS y de esta iniciativa, ya que «no es común que un organismo además de hacer obras, capacite. ENOHSA está trabajando de manera diferente, articulando con universidades, constituyendo un proyecto de ley para que los fondos se distribuyan equitativamente, y generando verdaderas políticas federales a partir de un funcionario como Enrique y un Ministro como Gabriel Katopodis que han marcado un antes y un después en el funcionamiento de ENOHSA», resaltó.

Por su parte, el Ing. Luján, valoró la trascendencia de que «puedan capacitarse los operadores porque también pueden luego transmitir y concientizar al resto de la población de la importancia de su trabajo, desde el punto de vista de la salud, el bienestar social, la economía y la ecología».

«De la mano de las gestiones de Enrique se han traído a Entre Ríos más de 400 obras de agua y saneamiento, en municipios y comunas. Hay una agenda de trabajo conjunto con el Gobernador Gustavo Bordet y los intendentes con un claro objetivo: traer a la provincia las obras que hacen falta para que las ciudades y pueblos sigan creciendo. A quienes estamos en la parte técnica nos enorgullece formar parte de este plan tan ambicioso. Estamos tratando de ocupar los primeros planos en esta área tan fundamental, en la que la Argentina supo ser pionera», añadió.

Luis Liberman, en tanto, señaló que «se está impulsando una agenda distinta en materia de agua y saneamiento». Recordó cuando «José Luis Lingeri, Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, planteaba cuáles serían los desafíos del futuro, una de sus preocupaciones era cómo atender la transformación tecnológica de oficios con algo que todavía no estaba en agenda como el derecho humano al agua, entendiendo que la única forma de sostener esto era con inteligencia. Entonces pensó en una universidad que brinde educación, formación y capacitación que permita a las y los trabajadores entender medidas, procesos y toma de decisiones en un mundo de transformación tecnológica y de cambio climático».

«Cuando un trabajador de agua y saneamiento hace una conexión domiciliaria tal vez no se da cuenta que deja un derecho, educación, fortalecimiento de sistema de salud, y tanto más. El sentido de esto es que entendamos el derecho al agua. No hay posibilidad de futuro si no empezamos por el derecho al agua que es el derecho a la vida», sintetizó.

Por último, la intendenta Claudia Monjo resaltó que «el agua es un tema al que en general no le damos mucha importancia porque la tenemos muy cerca, pero esto no se encuentra en cualquier parte del mundo. Debemos cuidarla e impedir que se derroche un bien valiosísimo».

«Agradezco a ENOHSA, a Enrique, por permitirnos contar en Villaguay con una sede de este organismo tan importante. Es algo que realmente nos enorgullece, al igual que la cantidad de obras que se llevan adelante y que transforman nuestra localidad. Esta capacitación es parte de ese desarrollo sostenido», concluyó.

Compromiso con el futuro

El objetivo de esta jornada es impulsar acciones de divulgación que propicien un desarrollo práctico con una conceptualización teórica global y local, a fin de promover una operación de los servicios de agua y saneamiento desde un enfoque sustentable, eficiente y racional, con las y los operarios como protagonistas principales de este proceso de construcción conjunta de una nueva cultura del agua que pone en valor el acceso a este vital elemento como el derecho más importante. Vale destacar que en ese marco, también se realizó un programa de articulación con escuelas secundarias en la Escuela N°1 «Dr. Etchebarne».

