La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado en Gualeguaychú junto a la joven violinista Pila Magali Policano

El sábado 3 de septiembre, desde las 20.30, en el Teatro Gualeguaychú se llevará a cabo el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica. La entrada será gratuita por orden de llegada.



La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto en el Teatro Gualeguaychú, como parte de los eventos de la las actividades de la Feria del Libro Gualeguaychú bajo la dirección de su director artístico Luis Gorelik. Acompañará como solista la joven violinista argentina Pilar Policano, segunda oportunidad en la que se presenta junto a la OSER.



Se interpretarán obras de Maurice Ravel, Suite Nº 2 del Ballet Daphnes y Chloe; Johannes Brahms, Sinfonía Nº 2 Op. 73; y de Félix Mendelssohn, Concierto para Violín y Orquesta Op. 64.



Cabe destacar que el público puede acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual realizará la descarga del mismo.



La entrada es gratuita por orden de llegada.



Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la comisión directiva de la Biblioteca Rodolfo García que llevará a cabo la Feria del Libro Gualeguaychú acompañando áreas de la Municipalidad de Gualeguaychú y el Ministerio de Cultura de Nación.



La Feria del Libro se desarrollará los días 2 al 4 de septiembre en el Centro Sirio Libanés donde habrá exposición de libros, presentaciones de libros, firma de ejemplares, charlas, proyecciones documentales, lecturas de poemas y cuentos.



Sobre Pilar Policano



La violinista nació en Buenos Aires en septiembre 2007. A los 6 años comenzó sus estudios de violín en la Orquesta Escuela de Lanús y desde los 11 continúa bajo la guía del maestro Rafael Gíntoli.



Becaria del Mozarteum Argentino desde 2021, del Fondo Nacional de las Artes en 2019 y ganadora de la beca Grüneisen 2022 (Mozarteum Argentino), se ha presentado como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, Orquesta Uniart París (Francia), Filarmónica de Pitesti ( Rumania), Sinfónica de Salta, Sinfónica de Neuquén, Sinfónica de Bahía Blanca, Sinfónica Nacional Juvenil Libertador San Martín y Sinfónica Municipal de Avellaneda, en salas en las que destacan el Teatro Colón de Buenos Aires y el Centro Cultural Kirchner.



Pilar ha participado en el Festival 7 Lagos, Villa la Angostura, Argentina en 2020, en el International Festival MoscowMeets Friends 2021 (Rusia), y fue seleccionada para participar en el MusicaMundiCourse and Festival 2021 en Waterloo (Bélgica).



Ha tomado masterclases con artistas internacionales como Pavel Berman, Midori, RayChen, Noah Bendix – Balgley, William van der Sloot, Daniel Stabrawa, NicolasDatricourt, Roberto González – Monjas, Stefan Jackiw y Xavier Inchausti.



Además de participar en conciertos, masterclases y festivales musicales, ha sido ganadora en numerosos concursos en Argentina, Estados Unidos, Francia, Rumania, Rusia, Croacia, México y Estonia: primer lugar NouvellesEtoilesCompetition 2022 Paris (Francia), Grand Prix – IstraStar 2021 (Slovenia-Croacia), primer lugar – Concurso de Interpretación Musical – Las Notas de Guido 2021 – México, Gold Award, primer lugar y finalista – Music E-Contest 2020, primer lugar, International Online MusicCompetition 2020 Opus Artis París (Francia); segundo lugar ODIN 2020 International MusicCompetition; tercer lugar – King’sPeak International MusicCompetition (Estados Unidos de América), primer lugar y premio especial International Online Competition and Festival TheViolinDoc 2020 (Países Bajos), primer lugar/Premio a la Excelencia – Rezonante Sonoro Online International Festival 2020 (Rumania), primer lugar Concurso Música en Casa 2020 – Asociación Música en San Martín (Argentina).



En diciembre de 2021 obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Pistesti (Rumania), obteniendo 99,75 puntos por su actuación y el primer lugar en la categoría Junior del prestigioso International ViolinoCompetition, San Petersburgo (Rusia), premio otorgado por decisión unánime del jurado.



En enero de 2022, obtuvo el primer lugar y premio especial en el Concurso Internacional NouvellesEtoiles, París y en mayo el Grand Prix en la V YankelevitchViolinCompetition en la ciudad de Omsk (Rusia).



Además, fue recientemente seleccionada y becada para participar del prestigioso MorningsideMusic Bridge SummerMusicProgram, en el Conservatorio de New England, Boston (Estados Unidos).



A partir del semestre de invierno 2022-2023, Pilar continuará sus estudios en la clase del maestro Boris Kuschnir en la Universidad de Artes y Música de Graz (Austria).



Desde 2022, Pilar toca un hermoso violín del luthier Horario Piñeiro, New York 2013 “Lord Wilton” en préstamo del maestro Pablo Saraví con cuerdas Warchal Timbre. Dicho violín se encuentra en el libro “Lutheria Italiana en la Argentina” (2020), del autor Pablo Saraví.



Acerca del Teatro Gualeguaychú



En la página web municipal de la ciudad de Gualeguaychú se indica una breve reseña del Teatro Gualeguaychú.



Fue fundado por un grupo de vecinos y declarado monumento histórico por el Gobierno de la Nación, el sólido edificio del centenario fue inaugurado el 11 de junio de 1914 con la ópera «Aída» de Verdi. Actuaron en su escenario grandes compañías de teatro, música, ballet, etc.



Tiene planta en herradura, rodeada por una fila de palcos bajos, una fila de cazuela y otra de tertulia. Mantiene un rígido eje de simetría y cuenta con foso para orquesta. Tiene capacidad para 600 personas distribuidas en 382 plateas con palcos bajos incluidos y 218 en cazuela incluyendo palcos de platea alta. Del total de 600 ubicaciones, el municipio dispone de 20 localidades para el programa “todos al teatro” implementado a través de la Dirección de Cultura.



Su fachada es simétrica, plana y elegante, con balcones de balaustres y herrería, predominando en el conjunto la sobriedad formal con cierta severidad. Su arquitectura está más cerca de la corriente conocida como “Secesión vienesa”.



Hoy es el lugar por excelencia de los artistas, donde el teatro, la danza y la música se destacan sobre su escenario de 11 mts de boca por 10 de fondo, una parrilla para escenografía que contiene tres varas de iluminación automatizadas y tres para colgado de telones alternativos.

Una verdadera obra arquitectónica que además está catalogado como uno de los mejores del país en cuanto a su acústica.

