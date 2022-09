Más evasión: La AFIP incautó otras 2.400 toneladas de granos no declarados

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó 2465 toneladas de granos en un operativo llevado a cabo en un molino harinero de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, al detectar que sus propietarios no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente. Con la cantidad incautada, se estima una producción de 1850 kilogramos de harina.



Se trata de una carga equivalente a 83 camiones con 30 toneladas de granos cada uno, lo que representa una fila de vehículos de 1,5 kilómetros de largo.



Durante los controles llevados a cabo por funcionarios de la Dirección Regional Mercedes, se constató que la mayoría de los granos no contaban con el respaldo documental que acredite su tenencia, mientras que en los casos que sí los tenía, se verificó que la mercadería fue adquirida a proveedores que no cuentan con capacidad productiva o comercial para proveer dichas cantidades.

