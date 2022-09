La AFIP incautó 10.000 toneladas en otro feedlot con irregularidades

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó más de 10.000 toneladas de granos en un feedlot ubicado en la localidad chaqueña de Tres Isletas, tras detectar inconsistencias en la declaración de las existencias utilizadas como insumo para el engorde del ganado bovino. El organismo conducido por Carlos Castagneto incautó 6.200 toneladas de maíz picado y 3.900 de maíz partido, cuyo stock no había sido debidamente reportado ante las autoridades.





El control de existencias junto al cotejo registral y documental permitió verificar que los derivados del maíz usados en la alimentación del ganado no estaban debidamente registrados. El volumen de mercadería secuestrada por la AFIP equivale a la carga transportada por 336 camiones y permitiría alimentar 2.315 novillos durante un año entero.





El personal de las áreas especializadas en actividad agropecuaria de la Dirección General Impositiva (DGI), acompañado por la Policía local realizó una inspección presencial en un establecimiento ubicado en la zona rural de la localidad de Tres Isletas, provincia de Chaco. Durante el operativo, los agentes de la AFIP llevaron adelante tareas de cubicaje para determinar las existencias de los subproductos granarios encontrados. Tras el cotejo documental y registral, el propietario del establecimiento no pudo justificar el origen y las tenencias de las más de 10.000 toneladas destinadas al consumo de la hacienda.





Debido a las irregularidades detectadas, se interdictó la mercadería. Al mismo tiempo, los inspectores de la AFIP iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes por las inconsistencias encontradas.

