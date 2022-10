Alberto Fernández ponderó el trabajo de Enrique Cresto al frente del ENOHSA

Durante un acto desarrollado en San Luis, donde se impulsaron diversas obras de saneamiento, el presidente Alberto Fernández destacó y agradeció la gestión con real sentido federal de Enrique Cresto al frente del ENOHSA en una de sus últimas actividades como administrador del ente.

En el marco de una reunión del gabinete federal del programa Capitales Alternas en la ciudad de San Luis, que encabezó el presidente Alberto Fernández, el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y el administrador de ENOHSA, Enrique Cresto, en una de sus últimas acciones al frente del organismo, firmaron con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, el acuerdo para el financiamiento de la Primera Etapa de la construcción del Acueducto del Este por 9.134 millones de pesos, con recursos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo a lo informado, la primera etapa contempla la ejecución de dos tramos: El primero beneficiará a las localidades de Paso de las Carretas, Fraga, Villa Mercedes, con una longitud de 64 km, mientras que el Tramo II del acueducto abastecerá a las localidades de Lavaisse, Justo Daract y Buena Esperanza. Cabe destacar el total de ambas etapas del acueducto alcanzan 970 km de longitud de obra y beneficiará a casi 170.000 personas

Al respecto Cresto señaló que desde el ENOHSA “se realizan y proyectan obras en las 23 provincias sobre las que el organismo tiene injerencia, las cuales se distribuyen en capitales de provincia, capitales alternas y cabeceras departamentales, pero también en pequeños pueblos y comunas, sin distinciones de color político ni densidad poblacional. En algunos distritos con inversiones históricas. Y el pueblo de San Luis puede dar cuenta de ello, con las obras que estamos desarrollando tanto en la capital como en Villa Mercedes, La Punta, Villa de la Quebrada y Juana Koslay, entre otras localidades del interior provincial”.

Durante el acto el presidente Fernández destacó la gestión de Enrique Cresto al frente del ENOHSA, con quien anunció la última obra impulsada desde el organismo: “Quiero públicamente darte las gracias de corazón por todo tu esfuerzo, Enrique, de verdad. Has sido para mi, y para Gabriel, un funcionario enorme que hace las obras que pocos valoran, porque tienen que ver con el agua y con las cloacas y que no se ven, pero que son imprescindibles.”

Seguidamente, el primer mandatario aseguró: “Tengo la gran tranquilidad de que en estos años no hemos discriminado a nadie y hemos llevado nuestro esfuerzo y la ayuda, como Gobierno nacional, a todas las latitudes del país, porque en verdad nuestra preocupación son los argentinos y argentinas, no quien gobierna en cada ocasión. Y puso de relieve la idea de una gestión verdaderamente federal, indicando que “desde el primer día como Presidente me puse como objetivo en la cabeza que era necesario convertir en realidad la Argentina federal declamada en la constitución y que el esfuerzo del Estado nacional debe estar en desarrollar el interior de la patria”.

En línea con lo destacado por el presidente, el titular del ENOHSA aseveró que “este gobierno le ha devuelto las ilusiones a todos los argentinos y argentinas y nos ha demostrado que el federalismo verdadero no es el de los discursos, sino el que garantiza que las obras lleguen donde tienen que llegar, restituyendo derechos y generando puestos de trabajo”.

Durante el acto, realizado en Terrazas de Portezuelo, Cresto y Katopodis rubricaron con el gobernador Rodríguez Saa el acuerdo para ejecutar la Readecuación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Justo Daract, mediante la línea PROARSA, con una inversión total 1.472 millones de pesos.

También en la jornada, Cresto junto al ministro Katopodis firmó con el gobernador Rodríguez Saá y con el intendente de San Luis, Sergio Tamayo, el acta de compromiso del proyecto de recambio de cañería de agua y cloacas de 100 cuadras de la ciudad de San Luis, que implicará un inversión de 1.100 millones de pesos.

Sobre estas acciones, Fernández indicó “que estas obras son esenciales, por eso les pido a los vecinos que cambien las cañerías de la ciudad capital que no se quejen; el Estado está haciendo algo para mejorar la vida de los vecinos, y es muy importante hacer el trabajo”.

En ese marco, Enrique Cresto aseguró que “Cada obra de agua y saneamiento que se concreta representa inclusión, calidad de vida, y una gran inversión preventiva en salud; porque disminuye enfermedades y amplía la probabilidad de vida en los sectores más vulnerables. Sabemos que sin agua, cloaca y baño digno no existe posibilidad de progreso social ascendente”.

Luego el funcionario explicó: “Veníamos de cuatro años de estancamiento de la obra pública, como de tantas otras áreas de gobierno. El ENOHSA fue prácticamente desfinanciado en la gestión anterior. Sin embargo, se pudo recuperar y fortalecer gracias a la decisión del Presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Economía, Sergio Massa, que desde su función actual y como presidente de la Cámara de Diputados hizo un importante trabajo para dotar de presupuesto a este ente”.

En tanto, el gobernador Alberto Rodríguez Saá destacó la presencia del Presidente y del gabinete nacional en la provincia al manifestar que “le hace bien al país, a la historia de San Luis y al federalismo”. Y aseguró que los convenios que se suscribieron son “obras y proyectos que tienen un beneficio enorme para el pueblo puntano”.

Además, en la oportunidad el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil en el Municipio de San Luis y dos en Villa Mercedes, con una inversión de 198 millones de pesos.

En San Luis, la cartera de obras públicas realiza una inversión de $45.254 millones para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura vial, hídricas y de saneamiento, infraestructura urbana, rural, del cuidado y universitaria.

Específicamente cabe mencionar que en dicha provincia el estado nacional impulsa 132 obras de agua y cloacas distribuidas en el territorio con visión federal, que permiten mejorar la calidad de vida de miles de puntanos.

Sobre Capitales Alternas

La Ley que establece las 24 Capitales Alternas fue una propuesta del Poder Ejecutivo que el Congreso de la Nación aprobó el 11 de noviembre de 2020, y tiene como objetivo impulsar políticas públicas para superar las asimetrías territoriales. En ese marco se realizan reuniones de gabinete federal entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales.

El proyecto de Capitales Alternas, apunta a desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales, y está acompañado por una serie de iniciativas para fortalecer la presencia del Estado nacional en las 24 provincias.

