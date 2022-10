La Secretaría de Cultura de la provincia presenta nueva línea de financiamiento a proyectos y espacios culturales

Las líneas de aportes estarán dirigidas a espacios culturales autogestionados, proyectos de producción, proyectos culturales de base comunitaria y circuitos culturales.

Hasta un máximo de 400.000 pesos será entregado en la Línea Espacios Culturales Autogestionados; 200.000 pesos para la Línea Proyectos de Producción; y en Proyectos Culturales de Base Comunitaria. Un monto máximo de 300.000 pesos será otorgado en la Línea Circuitos Culturales. El Comité de Evaluación podrá otorgar ayudas parciales en aquellos casos que así lo considere. El monto total destinado a la iniciativa será de 8.500.000 pesos.

Las y los destinatarios de los Fondos Concursables serán artistas de todas las disciplinas, gestores y colectivos culturales, espacios culturales, organizaciones de base territorial.

La inscripción estará abierta hasta el 21 de octubre. Los resultados serán dados a conocer el 11 de noviembre.

Podrán presentarse proyectos individuales, de grupos asociativos no formales (con designación de un responsable) y de personas jurídicas (asociaciones, fundaciones, cooperativas) que acrediten una trayectoria no menor a dos años de trabajo cultural en el territorio provincial además de los requisitos de cada caso particular. El modo de inscripción será a través de un formulario online.

Evaluación y selección de los Proyectos y criterio federal

El Comité de Evaluación primará con un criterio federal para la selección de los proyectos. Será tenido en cuenta el modelo de sostenibilidad económica y el impacto de cada iniciativa en la comunidad y en la población destinataria. El Comité de Evaluación estará conformado por dos personas designadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dos miembros del Consejo Provincial de Cultura y un representante de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Los montos destinados al Programa serán distribuidos de forma equitativa y con un criterio federal en la totalidad de los departamentos de la provincia, tomando en cuenta poblaciones con características demográficas, socioculturales y de desarrollo.

Líneas de aportes para los Fondos Concursables

Línea Espacios Culturales Autogestionados. Destinada a espacios dedicados a la actividad cultural, ya sean gestionados o de propiedad de personas humanas, personas jurídicas (fundaciones, asociaciones y cooperativas) y/o grupos asociativos no formalmente constituidos. Mediante esta modalidad se solventarán gastos corrientes y operativos, la adquisición de equipamiento y mejoras estructurales menores.

Línea Proyectos de Producción

Está línea está destinada a artistas, hacedores/as culturales, productores/as, gestores/as, grupos, elencos y colectivos culturales (con o sin personería jurídica) que desarrollen la producción, formación, investigación y promoción del arte y la cultura. Se financian proyectos que tengan por finalidad la producción artística en todas las disciplinas, proyectos de investigación o destinados a la formación de los/as trabajadores/as del arte y la cultura.