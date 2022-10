Deportistas a representarán a la ciudad en Mar del Plata

El pasado martes 20 se realizó en la Ciudad de Concepción del Uruguay la instancia Provincial de Acuatlon sub- 14 y sub- 16 femenino y masculino correspondiente a los juegos Nacionales Evita Edición 2022 .De nuestra ciudad, acompañados por el profesor Ariel Olmos, viajaron en categoría sub -14: Nicol Garcia; Rodríguez, Bautista; Lima, Victoria y Spioussas Alexis. Y en sub -16: Cabral, Dana y Tournourd, Facundo.Nuestros competidores tuvieron una muy destacada actuación, obteniendo el pase a la instancia Nacional que se realizará en la ciudad de Mar del Plata: Spioussas, Alexis y Lima Victoria.Desde la Municipalidad y el Área de Deportes y Recreación queremos felicitar a los y las deportistas y docentes del centro Accua por representarnos en esta disciplina.