Joaquín Sabina estrena documental y anuncia posible gira

Recientemente el cantante y compositor español Joaquín Sabina realizó una conferencia de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián para presentar su nuevo documental ”Sintiéndolo mucho” dirigido por Fernando León de Aranoa. En dicha conferencia el cantante declaro que volverá al ruedo en los escenarios pero no lo hará hasta tener un nuevo material discográfico: «Yo no voy de gira si no tengo canciones nuevas».

Su último material discográfico fue “Lo niego todo” del año 2017 en el cual Leiva participó como productor. A partir de allí, el se ocupo también de realizar la banda de sonido de su documental “Sintiéndolo mucho”.

«He tenido la enorme fortuna de que me llamara para proponerme hacer la banda sonora de “Sintiéndolo mucho”, la película documental que lleva trece años rodando sobre mi amigo del alma Joaquín Sabina«, expreso el músico en sus redes sociales y agregó: «Maravilloso relato. Crudo, sin maquillaje, mostrando todas las luces y sombras del flaco. Entrando hasta la cocina en la gloria y en el barro».

En este documental Joaquín Sabina revela temáticas sobre sus temores, los artistas que influyeron en su música, su incursión en las drogas durante su carrera y cómo fue el éxito de «19 días y 500 noches» y «Y nos dieron las diez«, entre otros temas. Además, habla sobre la vejez y manifiesta que «no ve nada atractivo en ser viejo».

Parte del documental fue grabado en México durante un recorrido y una competencia de toros en Aguascalientes, según informó Milenio. Además, explica su amor por los mariachis y por José Alfredo Jiménez.

El artista cantó por última vez el pasado 12 de febrero de 2020 en el Wizink Center. En aquel concierto, fue trasladado tras desmayarse y caer del escenario por lo que dejó los escenarios por dos años luego de ese episodio.

Días atrás, anunció a través de su cuenta de Instagram su retorno y sorprendió a todos sus fanáticos. «Nada de adiós muchachos…», manifestó. La publicación no tardó en tener emotivos comentarios y varios likes.

Se espera que la gira comience a finales de Febrero de 2023 por Latinoamérica para seguir más tarde por España y el estreno del documental al público en general será para diciembre de 2022, en una fecha cercana a navidad.