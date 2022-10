El presupuesto 2023 creará un fondo para proteger a la provincia de la variación en el tipo de cambio

El titular de la cartera económica brindó detalles del proyecto que el gobernador elevó a la legislatura el viernes 14 de octubre, en cumplimiento con los plazos establecidos por la Constitución de la provincia. Remarcó la creación del fondo de reserva, la situación de equilibrio que permite hacer frente a los compromisos en moneda extranjera, y también la inclusión de partidas especiales destinadas a que los salarios le ganen a la inflación.

Ballay, precisó que ese fondo de reserva, “será destinado a inversiones o para, mediante autorización de la Legislatura, el Poder Ejecutivo pueda hacer colocaciones financieras atadas a posibles modificaciones en el tipo de cambio”.

“La idea es que la provincia pueda realizar colocaciones con sus excedentes financieros y resguardar la posición de Entre Ríos ante cualquier modificación del tipo de cambio”, continuó el ministro, y aclaró que el tope de ese fondo “es el compromiso que la provincia tiene en moneda extranjera para este año”.

“No es caprichoso ni voluntarioso es, justamente, generar este mecanismo con la disponibilidad financiera que posee la provincia. Además, el proyecto establece que la Legislatura debe dar autorización al Poder Ejecutivo”, explicó.

«Esto tiene como objetivo que las futuras administraciones cuenten con herramientas y la sustentabilidad necesaria para cumplir con los compromisos en moneda extranjera. Es un claro acto de responsabilidad con el futuro de Entre Ríos, que impulsa el gobernador”, explicó.

Además recordó que “actualmente la deuda en dólares no supera el seis por ciento de los gastos corrientes”, cuando la Ley de Responsabilidad Fiscal faculta a las provincias a un 15 por ciento. “Estamos muy por debajo del tope establecido, y muy lejos de una cifra que comprometa a los ejercicios futuros”, subrayó.

“Esto también queda expresado en la ejecución del presupuesto actual, el 2022, y en especial en el proyecto para el año próximo, donde ya comenzaremos a amortizar la deuda en moneda extranjera”, aclaró Ballay.

Ordenamiento y salarios por encima de la inflación

El ministro también habló sobre la política salarial, confirmó que en los próximos días darán cumplimiento al compromiso asumido en el último acuerdo paritario y se concretará el llamado a los gremios para una nueva reunión. También destacó que, en el proyecto de presupuesto 2023 se establece el mecanismo de partidas adicionales para cumplir con el objetivo del gobernador y que los salarios del sector público le ganen a la inflación.

“Esto es posible porque el ordenamiento que llevamos a cabo nos permitió el equilibrio de la provincia”, sostuvo Ballay.

Además se refirió a la planta del personal estatal. Recordó que desde el inicio de su primera gestión el gobernador “siempre intentó dar un ordenamiento, sin incurrir a ajustes ni despidos”, y “priorizando las áreas de servicios como educación, salud, seguridad y desarrollo social”.

“Si se analiza, puede verse que la planta de personal crecía entre un cinco y un seis por ciento mensual. En estos años no solo mostramos que hay un decrecimiento, o crecimiento cero, sino que lo sostenemos para el año próximo, donde se propone que la planta de personal del Estado sea de menos uno por ciento”, agregó.

En ese contexto Ballay confirmó “estaremos convocando próximamente a los gremios para ir analizando un posible cierre de año”, recordó que “somos muy respetuosos de la Ley de Paritarias”, y subrayó: “el gobernador siempre nos pide que haya diálogo, no sólo con los gremios, con todos los sectores. Porque el dialogo es la mejor forma para llegar a los acuerdos que necesita la provincia para su desarrollo”.

Explicó que el presupuesto nacional prevé una inflación del 60 por ciento para el año próximo, y que “las provincias tenemos que tomar esa pauta inflacionaria”. Sin embargo “lo que hacemos en este proyecto es dejar reservado un fondo para incrementos salariales que acompañen la inflación. Obviamente, es estimativo», indicó.

“Los niveles de inflación son altos, pero la búsqueda de acuerdos con los gremios se enmarca en el compromiso que asumió el gobernador públicamente: que el salario no pierda con la inflación”, apuntó.

Por último, aclaró que al igual que todos los años, una vez presentado el proyecto de presupuesto en la Legislatura, “nos ponemos a disposición de la legislatura para reunirnos”. “Seguramente el proyecto tendrá ingreso en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Públicamente no he sido convocado pero, reitero, el proyecto recién fue presentado el viernes pasado y aún no hubo sesión”, concluyó.