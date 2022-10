Creó el primer lavadero sustentable del país para evitar desperdiciar 50.000 litros de agua potable por día

Julián Arroyo creó Eco Wash, el primer lavadero de autos sustentable de la Argentina, que recupera agua de lluvia y dispone de filtros para reutilizarla después de cada lavado (Foto: Gentileza Eco Wash)

Para limpiar un auto se utilizan hasta 500 litros de agua. Un lavadero promedio lava al menos 100 vehículos por día, es decir, que usa 50.000 litros cada 24 horas. Ver cómo se desperdicia un recurso tan imprescindible fue lo que motivó a Julián Arroyo a crear Eco Wash, el primer lava autos sustentable del país.

En 2021, a Julián se le presentó la posibilidad de abrir un lavadero de autos dentro de un complejo deportivo del puerto de Mar del Plata. Hasta ese momento no había descubierto cómo convertirlo en sustentable, pero lo logró cuando una intensa lluvia llenó las fosas abiertas en el terreno mientras construían el piso: crear un sistema de acopio de agua de lluvia.

Poco después sintió que debía dar un paso más para ser realmente sustentable y le pidió a su papá, plomero, que lo ayude a diseñar también el sistema de filtrado para reutilizarla.

Julián Arroyo le pidió a su papá, plomero, que lo ayude a diseñar los pozos de acopio de agua y el sistema de filtrado (Foto: Gentileza Eco Wash)

“No hace falta traer un filtro de la NASA para poder recuperar el agua, ni hacen falta US$50.000 dólares para poner un negocio. Poniéndole un poco de ganas, cabeza y, sobre todo, mucho sacrificio, se puede hacer un negocio que apunte a la sustentabilidad”, contó a TN.

El joven emprendedor está convencido de que en la Argentina “hay grandes oportunidades de negocios sustentables, para que los sub 40 empiecen a invertir”.

Con la convicción de cuidar el medio ambiente

Julián tiene 26 años y vive en Mar del Plata. Su primer trabajo fue en una empresa de lavaderos de autos, en donde se desempeñó por 10 años. “Siempre me llamaba la atención la cantidad de litros de agua que se tiraban. Cuando me fui tenía ganas de emprender solo y me surgió la posibilidad de construir un lava autos desde cero y decidí hacerlo sustentable”.

Leé también: Trabajaba para JP Morgan, pero renunció para cumplir su sueño: abrir un hotel de gatos

Fue entonces que acudió a su papá que lo ayudó a diseñar el sistema de acopio de agua de lluvia y de filtrado. "Mi papá es plomero y le empezamos a buscar la vuelta, a investigar. Estuvimos un mes haciendo planos. Cuando los fabricamos no sabíamos si iban a funcionar y sobre la marcha fuimos puliendo la idea", contó.