Vietnam propone incrementar el comercio bilateral y conectividad aérea directa con Argentina

El gobernador Bordet se reunió con el primer Ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, quien manifestó interés en la creación de una línea aérea directa de ese país con Brasil y Argentina, profundizar el vínculo con las provincias de la Región Centro y un plataforma portuaria a través de Antofagasta.

En el marco de la misión comercial e institucional de la Región Centro a Singapur y Vietnam, que cuenta con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobernador Gustavo Bordet, junto con autoridades y empresarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos se reunieron en Hanoi con Pham Minh, que es el jefe del Poder Ejecutivo del Gobierno de Vietna y quien preside el Consejo de Ministros.



Fueron parte del encuentro, también, el embajador argentino en Vietnam, Luis Beltramino, el presidente el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los ministros de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay; de Industria y Comercio de Córdoba, Eduardo Acastello; de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; y la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria del Pino.



«El primer ministro planteó la posibilidad de explorar una vía aérea a América Latina, Brasil y Argentina, me encomendó para hacer las gestiones ante las autoridades nacionales”, continuó el mandatario entrerriano, y explicó que “en este momento no existe conectividad aérea de Asia con América del Sur y Vietnam”.



Pham Minh Chinh “está decidido y tiene la propuesta. Así que, cuando vuelva a la Argentina, hablaré con el ministro de Turismo y el presidente para interesarlo de este planteo que ha realizado el primer ministro”, adelantó Bordet.



Por otra parte, contó que el titular del gobierno vietnamita “se mostró muy interesado en poder gestar y generar una relación intensa entre las provincias de la Región Centro y de Vietnam”, y recordó que “esta es la segunda vez, en el corto lapso, que viene una misión de la Región Centro”.



“Habíamos estado en 2018, y a partir de ahí hubo un crecimiento exponencial de las exportaciones de las tres provincias. Vietnam pasó a ser el segundo destino de exportaciones de Entre Ríos. Estar acá favorece poder seguir esa senda de crecimiento y poder interactuar como lo propone el primer ministro con otras provincias. Esto genera lazos que fortalecen esta relación”, subrayó Bordet.





En esa línea, Bordet hizo referencia a que “hay productos, algunos agrícolas, que se producen en Vietnam y que en Argentina no tienen mercado, que pueden ser complementarios”, por lo que se está explorando la posibilidad de su exportación “en el marco de una balanza comercial que debe tender a equilibrarse”.



Seguidamente, contó que “hablamos con el primer ministro de poder hacer economía en los costos logísticos, y con esto el planteo de la Región Centro que venimos trabajando con Atacalar, es decir con las provincias de Catamarca, La Rioja Tucumán y Antofagasta en Chile”. El objetivo, recordó, es “lograr, desde Antofagasta, una plataforma portuaria que nos permita llegar con menores costos a los destinos de exportación en Asia”.



Por último, “también dejamos planteada la invitación para una visita de alto nivel vietnamita en Argentina, y por supuesto en la Región Centro, para el año próximo, cuando se cumplen 50 años del inicio de las relaciones bilaterales entre ambos países”. La idea es “ver que todo lo que se exporta se hace con alta calidad sanitaria y también con un control ambiental que asegura sanidad alimentaria de los productos que llevamos a Vietnam”.



Al finalizar, el mandatario contó que la reunión fue “muy buena”, que se extendió más de lo que estaba prevista y que fue “un diálogo muy franco que abre grandes expectativas en la Región Centro para seguir con un país en el que hoy nuestras exportaciones están consolidadas y donde queremos ir por un mayor avance de nuestra oferta exportable”.



Durante el encuentro, Pham Minh Chinh saludó la visita del gobernador Bordet y de la comitiva de las tres provincias que forman parte de la misión institucional y comercial.



Consideró que la visita de la delegación seguirá siendo una importante contribución al fortalecimiento de la asociación integral entre Vietnam y Argentina, hacia el aniversario 50 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones (23 de octubre de 1973).



Aseguró que la cooperación a nivel local juega un papel importante, especialmente en la conexión del comercio, la inversión y la cultura, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.



Pidió a la parte argentina implementar conjuntamente medidas para crear un marco legal favorable y promover el comercio y la inversión bilateral; establecer mecanismos de cooperación con las localidades de Vietnam y Argentina, apoyar la organización de los encuentros empresariales; facilitar la conexión del transporte aéreo, marítimo y logístico, promoviendo así la cooperación económica, comercial, de inversión y el intercambio popular.

