Bordet destacó el récord turístico de Entre Ríos en el último año y presentó la temporada para este verano

“En la inauguración de la temporada anterior nos propusimos lograr que nos visiten cinco millones de turistas. Parecía difícil, pero recibimos 5.800.000. Hoy tenemos que superar esta marca, y vamos a trabajar denodadamente para eso”, remarcó Bordet en la presentación desde San José, en Colón.

El mandatario provincial, junto a la vicegobernadora, Laura Stratta, la ministra de Gobierno Rosario Romero, la secretaria de Turismo, María Laura Saad y el intendente de San José, Gustavo Bastián, presentó este miércoles la temporada turística de Entre Ríos para las vacaciones, y el operativo Verano Seguro.



En ese marco, Bordet reafirmó que “el turismo es una política de Estado, que trasciende gestiones”, y destacó que “para eso es necesario trabajar con el sector privado”. Valoró el aporte de los intendentes y de las intendentas para llevar adelante esas políticas y ratificó el envío a la legislatura del proyecto de creación del Ente Mixto de Turismo, que contará con la participación de distintos actores privados de esa actividad.



Luego felicitó “a todos los intendentes de la provincia por el esfuerzo, por el compromiso que ponen con el turismo”, y puso de relieve que “el turismo es un sector de la vida económicamente activa muy dinámico. Quizás es el sector que más empleo genera en relación al monto de inversión”. “Cada hotel o cada restaurante que se abre implica puestos de trabajo”, puntualizó.



“El turismo es una política de Estado, trasciende gestiones, y para eso es necesario trabajar con el sector privado, imbricar lo público y lo privado para poder potenciar, con el aporte de cada uno, lo mejor para esta actividad”, afirmó.



Por otra parte, Bordet también puso en valor el aporte que el operativo Verano Seguro realiza al desempeño turístico de la provincia, y subrayó el profesionalismo de la Policía de Entre Ríos.

“Cualquier turista que viene a Entre Ríos no se lleva ninguna sorpresa desagradable, porque los índices de delitos por hurto o robo cada vez son menores en la provincia. Y esto hace que nos elijan por la seguridad con que se viene a Entre Ríos, y también por las características que tenemos los entrerrianos: recibir bien a la gente, tender una mano, la amabilidad que nos caracteriza”, resaltó el mandatario.



Por último, también ratificó que presentará el proyecto de creación del Ente Mixto de Turismo, con participación público-privada. “Lo más importante es que se hará con asignación de recursos”, por lo que “serán los mismos operadores interesados en el sector, junto con quienes tienen responsabilidades de gobierno, quienes decidan a dónde se afectarán esos recursos que en definitiva son de todos», aclaró.



“Tenemos que trabajar más fuertemente este verano. Entre Ríos en todos estos años ha construido y ampliado la oferta turística: playas, termas, fiestas populares, conocer nuestros pueblos, su idiosincrasia, el turismo rural, de convenciones. Contamos con un menú de opciones muy amplio y todo esto hace que en la diversificación el turismo tenga cada fin de semana largo colmadas sus plazas de hotel y su cubierto de gastronomía”, concluyó Bordet.



También fueron parte del acto el senador provincial Mauricio Santa Cruz; el diputado provincial Mariano Rebord; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, entre otras autoridades, además de representantes del sector turístico.



Seguridad, prevención y ayuda



Por su parte, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, destacó la importancia del Operativo Verano en la provincia que realiza todos los años la policía de Entre Ríos «teniendo una mirada de prevención, de ayuda al turismo y una mirada de policía comunitaria».



Resaltó también el trabajo conjunto con los intendentes «como una política de Estado del gobernador de instalar más cámaras de seguridad en los espacios de vía pública», y apuntó: «Con todo esto ayudamos a que florezca esta recreación, el turismo y la circulación interna y de otras provincias y países que vienen a Entre Ríos».



«El Operativo Verano lo hacemos con convicción, con ganas, y siempre con una mirada de prevención, no sancionatoria, y de reafirmación del Estado de la vigencia de las normas”, indicó.



“Somos elegida por la gente”



A su turno, la secretaria de turismo, María Laura Saad, dijo que «el turismo es un desafío permanente», tras lo cual comentó que Entre Ríos es una provincia muy joven en turismo, pero que hoy puede decir con orgullo que es una provincia turística. “Somos elegida por la gente y somos el tercer destino de la Argentina”, expresó y advirtió que se están superando los números respecto al año 2019, previo a la pandemia: «Eso es muy importante porque tiene que ver con el crecimiento y con el trabajo de cada uno en el territorio, más allá de que hay una decisión política de nuestro gobernador de apostar al turismo».



Aportes, firmas e inauguraciones



Durante la actividad se entregaron aportes para los municipios de San José y de Colón para la compra de equipamiento de videovigilancia y de otros programas que lleva adelante la provincia.



Además, se firmó el contrato para la obra alcantarillas obra Arroyo El Doctor y un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y la municipalidad de San José para la construcción de una playa de estacionamiento de camiones.



Nueva sala de vigilancia



Además, durante la visita, quedó inaugurada la sala de comunicaciones y videovigilancia de la comisaría de San José, de la jefatura departamental Colón, que comprende el traslado del sistema de monitoreo a una dependencia más amplia. También se unifica el sistema de monitoreo de Comisaría del barrio El Brillante, que comprende llamadas de emergencias, botón antipánico y disposición de vehículos para la emergencia.



Verano Seguro



En la oportunidad, fueron exhibidos parte de los recursos dispuestos para el operativo Verano Seguro, pudiéndose apreciar vehículos pick-up, automóviles, autobombas, cuatriciclos, motocicletas, canes antinarcóticos, carpa policial con instrumentos de prevención vial (alcoholímetros, simuladores visuales, etc.). El objetivo de ese programa es prevenir para que las vacaciones sean seguras.



A través de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial junto a otras dependencias policiales, se continúa trabajando en el plan especial de seguridad, disponiendo de los recursos humanos necesarios, en esta ocasión serán 500 los agentes destinados en forma exclusiva a esta misión, a los que se suman en colaboración otros de las diferentes jefaturas departamentales.



Se informó además que de los controles viales habituales, este verano los esfuerzos estarán puestos principalmente en el control vehicular; reforzando la presencia en los accesos de los principales centros vacacionales, y en los puntos considerados de interés. También efectuarán patrullajes aéreos sobre la autovía de la Ruta Nacional 14, entre otras acciones.



Requisitos para transitar



En el marco de este operativo, la Policía exigirá licencia de conducir y seguro automotor en vigencia; cédula de identificación del vehículo; cédula de autorizado a conducir (si correspondiere); elementos de emergencia: matafuegos cargado, balizas portátiles; luces bajas encendidas en todo momento; funcionamiento de luces de posición y freno; cinturones de seguridad colocados en todos los ocupantes; realizará test de alcoholemia; controlará los límites máximos de velocidad; que las personas menores de 10 años de edad estén ubicados en el asiento posterior; y que la cantidad de ocupantes no supere la capacidad del rodado.

