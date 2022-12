El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos conmemoró su 50º aniversario

Se celebraron los 50 años del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudada de Paraná. Presidieron la jornada el Presidente y los Vocales del organismo. Se realizaron diferentes reconocimientos a ex autoridades, jubilados y empleados activos del TCER.

El pasado viernes 16 de diciembre, en el “Centro Provincial de Convenciones”, se realizó un acto en conmemoración al 50° aniversario del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Estuvieron presentes jubilados, ex autoridades y el personal activo del organismo de control. El objetivo fue, ademas de festejar los 50 años, rescatar y poner en valor la historia del principal órgano de control de la administración pública entrerriana.



En este marco, el Dr. Diego Lara, titular del Tribunal de Cuentas, se expresó al respecto: “Estamos muy felices de estar conmemorando toda una historia y una trayectoria de un organismo tan importante para la vida institucional de Entre Ríos. El Tribunal de Cuentas comenzó a funcionar hace 50 años, más precisamente el 1 de enero de 1972, y momentos como estos significan la posibilidad de un reencuentro de muchas personas que formaron parte de esa historia, así como también otros que nos encontramos en funciones actualmente. Además, tenemos que replantearnos de ahora en adelante todo lo que el presente y el futuro exige como sociedad, es decir, un organismo de control que siempre tiene que estar actualizándose a las demandas y a las exigencias de la sociedad “.



Asimismo, Lara agregó que “tuvimos la oportunidad hace unos meses, en este Centro de Convenciones, de presentar nuestra Memoria Anual 2021 para rendir cuentas de todo el accionar del organismo y de todas sus políticas institucionales. Lo hicimos ante toda la asamblea legislativa, los funcionarios tanto del Estado provincial como municipal e indirectamente frente a todos los entrerrianos porque precisamente el Tribunal de Cuentas ha tratado, dentro de sus políticas de gestión, tornar visible su accionar y por eso hemos hecho una política de apertura del Tribunal. Además, lo hemos hecho saliendo a capacitar, reuniéndonos con la sociedad civil que reciben aportes del Estado y que tienen que rendir cuentas, pero este es un momento para recordar, celebrar y reencontrarse”.



Por otra parte, la Cra. María de los Ángeles Moia, vocal N° 2 del Tribunal de Cuentas, se refirió en base a los años que sigue vigente dicho organismo: “Para nosotros es una alegría poder festejar los 50 años del Tribunal y seguir cumpliendo una función primordial que tiene el organismo en base a la demanda constitucional de la provincia, la cual es prestar a la comunidad el servicio de control de transparencia de la gestión de gobierno. Esto último es una de las funciones que el Tribunal viene desempeñando desde hace 50 años y por supuesto que en el futuro queremos seguir haciéndolo con eficiencia, transparencia y ayudando a la buena gobernanza, prestando como servidores públicos un buen servicio a toda la ciudadanía”.



A su vez, el Cr. José Luis García Sánchez, vocal N° 1 del Tribunal de Cuentas, remarcó que “nos encontramos controlando la correcta inversión de los fondos públicos. Una duda que surge acerca del funcionamiento del Tribunal de Cuentas con respecto a cuántos juicios de cuentas, cuántas condenas tienen o cuáles son los montos, eso es muy difícil precisarlo, pero hacemos una tarea preventiva que se traduce en una mejor administración de los fondos publicos”.



Reconocimientos a ex empleados



“Es un día muy especial para los que fuimos integrantes del Tribunal de Cuentas porque el hecho de que un organismo de control externo de la provincia, que controla las inversiones y la aplicación de los fondos del Estado, esté cumpliendo 50 años es porque se ha mantenido como figura de control, distinto a otras provincias o al Estado nacional en el que el control externo ha sufrido ciertos embates y fueron sustituidos por otros organismos, como auditorias generales que no tienen las mismas atribuciones que los tribunales de cuentas”, expresó el ex vocal, Cr. José Alberto Miranda.



Y agregó: “El Tribunal de Cuentas en estos 50 años ha mantenido varias funciones, como la estabilidad permanente de sus miembros, mientras perdure la buena conducta, tiene funciones jurisdiccionales a través del juicio de cuentas y un tipo de juicio administrativo, además de tener poder sancionatorio y, sobre todo, la raigambre constitucional”.



“En estos 50 años en Entre Ríos se respetó esa condición del organismo de control”, ponderó Miranda.



En ese sentido, el ex vocal explicó las funciones del organismo provincial: “Todo lo que el pueblo aporta por impuestos, tasas y lo que llega de Nación en concepto de recursos para la provincia, es controlado por el Tribunal de Cuentas en lo que respecta a la inversión de ese dinero, lo que se hace con ese dinero: en qué se invierte o qué se gasta”.



“La metodología de control se actualiza a partir de la tecnología y mejor capacitación, que hace que el Tribunal de Cuentas se vaya aggiornando y hoy se tenga un organismo reconocido a nivel nacional como uno de los mejores del país con personal capacitado, hacia adentro, y hacia quienes manejan los dineros públicos y tienen la obligación de rendir ciertas”, resaltó el Vocal ya jubilado. Y sentenció: “El pueblo de Entre Ríos debe estar contento con su Tribunal de Cuentas porque está capacitado para que la función se cumpla como debe ser”.



“Festejar 50 años de una querida institución es muy emotivo”, comentó, por su parte, Romana Deharbe, ex empleada del organismo provincial. “Transité 42 años en el Tribunal y lo que viví fue soñado”, rememoró y agradeció “a las autoridades, a los que nos enseñaron el trabajo de la tarea de control y a todos los compañeros, que fuimos siempre muy unidos, siempre luchando por el trabajo diario y llevando adelante la tarea con muchos valores y compañerismo”.



En tanto, la ex fiscal Estela Bovier, con 35 años de servicio en el organismo provincial, señaló: “El Tribunal de Cuentas fue como una familia y que cumpla 50 años, que nos convoque, fue un hermoso reencuentro porque teníamos muchas anécdotas en común”.



Mientras que el ex auditor Sergio Cavallo subrayó: “Este es un día de gran alegría y emoción por este querido Tribunal de Cuentas que tiene cuatro funciones básicas: el controlar los gastos, los recursos, el patrimonio del Estado provincial y el asesoramiento contable”. “Trabajé 35 años, en los que aprendí técnicas de control objetivas y regidas, además de afectos y compromiso”, comentó y agradeció a las autoridades actuales por la convocatoria.

