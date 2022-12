Con ambulancias y reconocimiento para profesionales, Bordet fortalece el sistema sanitario de la provincia

El gobernador Gustavo Bordet entregó este lunes 10 ambulancias que serán distribuidas en toda la provincia. También hizo entrega de la promulgación de la ley que crea 1095 cargos para el reconocimiento y regularización de profesionales de salud que se desempeñan con distintas formas contractuales.

“La mejor manera de empezar la semana es trabajando”, expresó el mandatario entrerriano en el Hospital de la Baxada de Paraná, acompañado de la ministra de Salud, Sonia Velázquez.



Explicó que “entregamos 10 ambulancias que vienen del Ministerio de Salud de la Nación”, y que de esa manera “estamos totalizando casi 100 en tres años”. Además que el centenar de las unidades de traslados fueron distribuidas “en todo el territorio de la provincia”.



“Estamos trabajando con toda la red sanitaria para que podamos llegar rápidamente con asistencia”, apuntó Bordet, y subrayó que “con la última entrega, cuando compramos 50 ambulancias, se equiparon más que nada centros de salud”.



También mencionó que en esta oportunidad «hay dos ambulancias de alta complejidad y ocho de media”, que “se irán entregando en las distintas ciudades cabeceras de departamento”, con un “criterio de regionalización”. Valoró que “la salud en Entre Ríos está regionalizada”, y explicó que “es algo que la ministra desarrolló para dar una mayor cobertura”.



Además, señaló que junto a la entrega de ambulancias “hemos trabajado fuertemente en equipamiento, con la construcción de 10 centros de salud nuevos y la habilitaciones de nuevos servicios”. “Ya está habilitado el quirófano acá en el hospital De la Baxada, y otro más en el hospital San Martín”, detalló.



No obstante, “lo más importante es que hoy entrego a la ministra (Velázquez) la promulgación de la ley por la cual se crean 1095 cargos de Salud para todos los escalafones profesionales de nuestro personal sanitario en la provincia. Esto es histórico y algo muy demandado que jerarquiza la profesión, que les da previsibilidad a nuestros profesionales para que puedan desempeñarse”.



Recordó que «era algo a lo que nos habíamos comprometido”, y que representa un “reconocimiento por el aporte que permanentemente hacen desde su lugar de trabajo de cuidar la salud de los entrerrianos. Estamos muy contentos”, remarcó.



Metas sanitarias



Por su parte, la ministra Velázquez aclaró que “hoy recepcionamos oficialmente estas 10 ambulancias, lo cual responde a un trabajo de cumplimiento de metas sanitarias que viene desarrollando el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud”.



En ese marco, agregó, “el Ministerio de Salud de la Nación le transfiere a cada provincia, acorde a este cumplimiento de metas indicadores, con lo que completamos la red sanitaria de las unidades de traslado”.



Por otro lado, destacó que «con una gran alegría recepcionamos de manos del gobernador la promulgación de la ley por la cual se crean 1095 cargos, que va a fortalecer y dar previsibilidad a esa cantidad de profesionales de las distintas disciplinas de la carrera profesional asistencial sanitaria que ya vienen desarrollando su tarea en hospitales y centros de salud».



Para Velázquez, esto «es una acto de justicia, una muy buena decisión política de nuestro gobernador, que cuando se comprometió cumplió con su palabra y ahora estamos celebrando esta instancia antes de finalizar el año 2022».



Casos de Covid



En otro orden, respecto al aumento de casos de Covid, señaló que “hay una suba de casos y nosotros tenemos todo programado, con mucha previsibilidad. Lo que estamos aconsejando es que concurran a los distintos establecimientos para cumplimentar el esquema de vacunación y los refuerzos autorizados, que es el tercer refuerzo del esquema primario. También reforzamos las unidades respiratorias centinelas que ya tenemos diagramadas”.



Señaló que los testeos se realizan “con criterio médico y sanitario” y que “también hay que preservar los adultos mayores, con factores de riesgo, que requieren de un cuidado más especial”.



En ese sentido, dijo que “estamos desarrollando todo el proceso de vacunación en unidades geriátricas y penales”, e insistió con “las recomendaciones de las políticas de cuidado ya conocidas, como el uso de barbijo por parte de aquellas personas que tienen sintomatología compatible con cualquier virus respiratorios, ventilación cruzada y lavado de manos frecuente”.



Las ambulancias



De las 10 ambulancias, ocho son de traslado (mediana complejidad). Vehículo apto para el traslado de pacientes, los cuales no se encuentran con riesgo de vida. Equipamiento: camilla plegable; silla de rueda ortopédica; tubo de oxígeno; radio de telecomunicaciones; aire acondicionado y calefacción.



Las otras dos ambulancias son de cuidados críticos (alta complejidad). Vehículo apto para el traslado de pacientes en emergencia con riesgo de vida. Equipamiento: camilla plegable; silla de rueda ortopédica; central de gases médicos compuesta por dos salidas de oxígeno, una de nebulización y una de vacío; cardio desfibrilador; bolso de vía área para intubación; bolso de inmovilización; bolso de vía área no invasivo; bolso de trauma; dos tubos de oxígeno; radio de telecomunicaciones; sire acondicionado y calefacción.

