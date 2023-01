Bordet y Massa pusieron en marcha beneficios para productores avícolas y porcinos

El gobernador Gustavo Bordet junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, pusieron en marcha programas de apoyo para productores avícolas y porcinos. También entregaron aportes a municipios para parques industriales, y firmaron convenios para obras energéticas.

El ministro de Economía arribó a la provincia acompañado por los secretarios y secretarias de su cartera para concretar la entrega de aportes y poner en marcha una serie de programas y obras destinadas a incentivar la producción de las distintas cadenas de valor de Entre Ríos. Junto con el gobernador fueron recibidos en la oficina del Grupo Motta por su titular, Hector Motta. Mantuvieron un encuentro de trabajo y luego se dirigieron a la planta que la firma tiene en Estación Racedo donde desarrollaron el acto principal.



Desde la planta Asado del grupo Motta, en Estación Racedo, el gobernador Bordet destacó «la importancia de tener este espacio para seguir trabajando y aportando desde el conjunto al crecimiento y al desarrollo de la provincia de Entre Ríos» y señaló que estos aportes y programas «benefician nuestros sistemas productivos de manera directa o indirecta, como es por ejemplo el mejoramiento de los caminos rurales».



Hizo notar que «Entre Ríos es un gran complejo agroindustrial, con numerosas cadenas de valor, con economías regionales que crecen, que avanzan, y fundamentalmente con hombres y mujeres de trabajo que hacen posible todos los días que nuestra provincia pueda ir aportando al crecimiento, al desarrollo y a la generación de empleo».



En ese marco, dijo que «valoramos el esfuerzo que hacen nuestros productores, empresarios e industriales y operadores de turismo para poder ir generando siempre posibilidades y oportunidades en la provincia. En ese sentido, siempre estamos con el oído atento a los reclamos, planteos y emergencias”.



Advirtió que “estamos atravesando una de las sequías más grandes, hay un estiaje del río Paraná que es histórico y ha generado múltiples problemas, pero estamos aportando permanentemente las soluciones desde el conjunto”.



“No tengan ninguna duda nuestros productores e instituciones que los representan de qué vamos a estar trabajando codo a codo, como siempre, para poder mitigar los efectos de esta sequía y tener la posibilidad de reconstruir un capital de trabajo de cara a la próxima campaña de cosecha; y así poder seguir generando este círculo virtuoso que representa para nuestra provincia la producción de materia prima y su posterior transformación, para ser comercializada y vendida en el mercado interno y también exportada a más de 60 países en el mundo. Este es nuestro cometido», enfatizó acompañado por las secretarias y secretarios nacionales, de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; de Energía, Flavia Royón; el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel y el intendente de Paraná, Adán Bahl.



Un Estado presente



Por su parte el Ministro de Economía Sergio Massa, resaltó la importancia que tiene en el interior de la Argentina «el trabajo asociativo y que importante es que el Estado le ponga a este trabajo asociado, a estas voluntades asociadas inversión y recursos, porque son recursos que siempre quedan en los pueblos», aseguró.



Seguidamente agradeció a Hector Motta, “por abrirnos la puerta de esto que para aquellos argentinos que nos están mirando, es ni más ni menos que un lugar donde nacen, crecen y se faenan todos los días 100.000 pollos de los cuales la mitad se venden al mercado argentino y la mitad se venden a 24 países del mundo”.



“Esa es la Argentina que tenemos que construir, la Argentina que abastece con buenos precios a su mercado interno, es la Argentina que vende el talento, el trabajo y el valor agregado de su tierra transformado en proteína al mundo, porque es en definitiva uno de los grandes desafíos que tenemos como país”, sostuvo el ministro nacional.



“Hoy venimos a Entre Ríos a anunciar una política que es Nacional para los productores avícolas, no solo de pollos, es de pollos y huevos», anunció el ministro.



Puntualizó que “la decisión, es que en el complejo de porcinos y en el complejo avícola junto con el trabajo de inversión que anunciara Bahillo para cada una de las cooperativas de la provincia, junto con la inversión para parques industriales y para Pymes, que describiera (el secretario de Industria y Desarrollo Productivo), Mendiguren, junto con la inversión en infraestructura eléctrica, porque sin energía es imposible pensar en el crecimiento a futuro de la Argentina, el seguir cuidando precios, pollo, cerdo y huevo, y sobre todas las cosas compensar, Equilibrar como se llama el programa», dijo al mencionar que «lo que a veces sucede cuando los precios relativos están desordenados, que uno gana mucho y termina perjudicando a otro que es de los que agrega valor y ahí aparece el Estado como puente, como vehículo para tratar de construir un equilibrio y para tratar de fortalecer”, señaló.



“Esa es nuestra responsabilidad, esa tiene que ser nuestra principal tarea”, afirmó y agregó: “Cuando enumero o veo la cantidad de proyectos productivos que hoy financiamos desde el gobierno Nacional en la provincia de Entre Ríos, cuando veo la inversión en infraestructura, en camino rurales, en energía eléctrica, en conectividad e infraestructura, cuando veo la inversión en capacitación, la inversión en desarrollo tecnológico para algunas empresas, veo una de las caras de esa Argentina que creció más de cinco puntos en el 2022, pero también veo el desafío que tenemos de recuperar el ingreso de los argentinos, bajando la inflación, mejorando el acceso al crédito y sobre todas las cosas pensando en un modelo y un programa de desarrollo federal e integral para la Argentina”, cerró el ministro Nacional.



Estos programas puestos en marcha desde Entre Ríos buscan beneficiar a los productores del sector fortaleciéndolos con el fin de que puedan producir más valor agregado, generación de empleo y arraigo territorial, motorizando así directa e indirectamente a las economías locales de las distintas regiones de nuestro país.



De la ceremonia, también participaron secretarios nacionales; legisladores nacionales y provinciales; Cámaras y Asociaciones empresarias y del sector avícola y porcino, representantes de cooperativas y demás funcionarios.



Sostenibilidad y previsibilidad



Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, dijo que «estamos compartiendo el anuncio de este programa, un compromiso asumido por el ministro en el marco de la implementación de la reinstalación o reinicio del programa incremento exportador, durante la ventana que fue del 29 de noviembre al 31 de diciembre». Apuntó que «entendíamos que este programa que generaba ingresos importantes para recomponer nuestra macroeconomía en el marco de las reservas del Banco Central, también modificaba, de alguna manera, el equilibrio de costos de distintos sectores productivos, entonces se asumió el compromiso de equilibrar esos costos, de generar herramientas que generen ese equilibrio».



En este marco, explicó que «por eso se implementan estos programas para el sector avícola para carne y huevo, y para el sector porcino», y agregó que «es en marco de otorgarle 30 mil pesos por toneladas para el poroto de soja o el equivalente para los subproductos o alimentos balanceados que hayan comprado durante este periodo».



Resaltó que «esto permite darle sostenibilidad y previsibilidad a estas cadenas que honraron este compromiso de no trasladar estos desequilibrios que se produjeron momentáneamente a precios».



En el caso «de la avicultura, este programa tanto para carne como para huevo alcanza al 100 por ciento de los productores del sectores y tienen una inversión de dos mil millones de pesos para; para huevo también alcanza el 100 por cien y tiene una inversión de 500 millones de pesos; para el sector porcino alcanza hasta el 95 por ciento de productores, aquellos que tienen hasta 1000 madres y una inversión de 1000 millones de pesos».



Bahillo subrayó que este programa conforma «una inversión total para estas dos cadenas de 3500 millones de pesos». Valoró que «esta decisión de esta política no tiene que ver sólo con equilibrar una cuestión puntual o coyuntural, sino que es una decisión política de llevar adelante el fortalecimiento y sostenimiento de las distintas cadenas y eslabones de los sectores productivos de nuestras cadenas agroalimentarias».



Respaldo Nacional y provincial



El presidente del Grupo Motta, Héctor Motta, agradeció a las autoridades por «estar acá, en la provincia de Entre Ríos en un pueblo tan pequeño como es Racedo, pero de un corazón inmenso como el que quienes lo habitan y lo hacen palpitar”, expresó y agregó: “ Muchas gracias por estar acá y elegirnos a nosotros en este momento para venir hacer los anuncios tan importantes que va a hacer el Ministerio de Economía”.



En ese sentido, reconoció que “indudablemente que estamos pasando un momento de sequía, el clima nos está jugando una mala pasada y les diría que estamos, entre complicados y también se suma a esto el temor de no ver un futuro muy claro en cuanto a los abastecimientos de nuestra materia prima que son los granos que naturalmente nos brinda nuestra bendita tierra”.



Dicho eso, agregó: “Estamos esperando que esto pase rápido y que sea la pérdida de esta cosecha y nos permita ir a una segunda cosecha sin dejar de pensar que los chacareros, los p productores agropecuarios, realmente necesitan de la atención suya ministro en este momento, del gobernador, y de los secretarios de Estado, como para que realmente aquel que lo esté necesitando sepa que en el gobierno Nacional y en el gobierno provincial va a encontrar el respaldo necesario como para mantener sus actividades”, sostuvo.



Por último, el empresario agradeció, «la posibilidad de diálogo que tuvimos», en la oportunidad con las autoridades nacionales y provinciales.

