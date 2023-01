Siguen activos los comandos de control del fuego en islas del Delta

Según el informe emitido por el comando instalado en San Pedro (Buenos Aires), hay tres focos de incendios contenidos y dos controlados. El monitoreo se realiza por aire y por tierra de manera constante. En islas frente a Rosario no se registra actividad ígnea.

Son 35 las personas encargadas de mitigar y controlar la actividad ígnea en el comando instalado en San Pedro (Buenos Aires) para monitorear y mitigar los incendios en islas entrerrianas al sur. Entre ellas se encuentra personal de Defensa Civil de San Pedro, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, de la Fuerza Aérea Argentina y de la Brigada Forestal de la Policía de Entre Ríos, de la Brigada de Respuesta Ambiental y Defensa Civil de Entre Ríos. El informe del comando indica que hay tres focos contenidos y dos controlados.

En el resto de la provincia, no se han registrado incendios de magnitud, sólo quemas de pequeñas forestaciones o pastizales que fueron atendidos por los cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades, con apoyo de los municipios.

Desde la provincia reiteran el pedido a la población de extremar los cuidados porque las altas temperaturas y la falta de lluvias aumentan el riesgo de incendios. Piden evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos; no detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo; llevarse los residuos ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.

